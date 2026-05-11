Svoboda tisku klesla, hlásí Reportéři bez hranic

Letošní výsledky každoročního průzkumu zřizovaného neziskovou organizací Reportéři bez hranic (RSF) poukázaly na globální úpadek stavu svobodného tisku. Podle indexu RSF totiž poprvé v historii spadla více než polovina zemí světa, konkrétně 53 procent, do kategorie označující situaci médií jako „obtížnou“ nebo „velmi vážnou“. Celosvětová úroveň tak klesla na nejnižší za posledních 25 let, tedy od prvního vydaného indexu. Zatímco před čtvrt stoletím žilo v zemích s „dobrou“ situací 20 procent světové populace, dnes je to pouhé jedno procento, soustředěné téměř výhradně v severní Evropě.
