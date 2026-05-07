Netflix a Institut immersivních médií spouštějí další ročník programu pro filmařky

Institut immersivních médií ve spolupráci s Netflixem otevírají druhý ročník evropského programu virtuální produkce pro ženy. Nově i pro filmařky z Česka. Účastnicím nabídne praktický výcvik, online výuku i networking zaměřený na rychle se rozvíjející oblast virtuální produkce.
Do právě spuštěného druhého ročníku programu IIM 2026 se mohou hlásit ženy ze Švédska, Norska, Finska, Dánska, Německa, Rakouska, Polska, Rumunska, Slovenska a nově i z České republiky. Otevřeno je celkem 45 míst, což odráží rostoucí zájem o virtuální produkci i dlouhodobou snahu podporovat větší zastoupení žen v kreativním a technologickém prostředí audiovizuálního průmyslu.
Zájemkyně se mohou hlásit prostřednictvím stránky: www.iim.one/vptraining
Virtuální produkce představuje inovativní přístup propojující tradiční filmovou tvorbu s pokročilými digitálními technologiemi. Její význam ve světovém filmovém a televizním průmyslu rychle roste a otevírá nové profesní příležitosti napříč oblastmi filmu, VFX, animace nebo digitální produkce. Program byl navržen tak, aby ženám pracujícím v těchto oborech umožnil rozšířit odborné znalosti a získat praktické zkušenosti s novými produkčními technologiemi.
Účastnice absolvují kombinaci praktického výcviku a online výuky vedené zkušenými profesionály z oblasti virtuální produkce. Výuka bude probíhat v Kodani, Berlíně a Varšavě a nabídne hloubkovou praktickou zkušenost zaměřenou na současnou špičkovou televizní a filmovou produkci.
Součástí programu je také networking a propojování profesionálek napříč evropským kreativním sektorem s cílem podpořit dlouhodobou spolupráci, sdílení zkušeností a vznik nových profesních kontaktů.
„Jsme potěšeni, že můžeme v této iniciativě pokračovat v partnerství s Netflixem. Naším hlavním posláním je řešit genderovou nerovnost ve virtuální produkci prostřednictvím dostupného vzdělávání, mentorství a praktického výcviku pro ženy po celé Evropě. Tím, že účastnice vybavíme potřebnými dovednostmi a znalostmi, chceme posílit zastoupení i odbornost žen v tomto rychle se rozvíjejícím oboru. Tento program představuje skvělou příležitost pro ženy působící ve filmu a širších kreativních odvětvích učit se od předních odborníků, rozšiřovat své schopnosti a otevírat si nové kariérní cesty,“ uvedli zakladatelé IIM.
„Sdílení znalostí a osvědčených postupů je zásadní pro to, aby kreativci získali dovednosti potřebné pro úspěch v rychle se proměňujícím produkčním prostředí. Virtuální produkce představuje jeden z nejzajímavějších a nejinovativnějších posunů v současném způsobu vyprávění příběhů. Bylo inspirativní slyšet, jak významný dopad měl loňský program na jeho účastnice a jak získané zkušenosti již využívají v praxi. Těšíme se na další ročník i pokračování spolupráce s IIM,“ dodala Anna Mallett, viceprezidentka produkce Netflix EMEA.
Uzávěrka přihlášek je 7. června 2026.