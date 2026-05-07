Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Netflix a Institut immersivních médií spouštějí další ročník programu pro filmařky

Institut immersivních médií ve spolupráci s Netflixem otevírají druhý ročník evropského programu virtuální produkce pro ženy. Nově i pro filmařky z Česka. Účastnicím nabídne praktický výcvik, online výuku i networking zaměřený na rychle se rozvíjející oblast virtuální produkce.

Do právě spuštěného druhého ročníku programu IIM 2026 se mohou hlásit ženy ze Švédska, Norska, Finska, Dánska, Německa, Rakouska, Polska, Rumunska, Slovenska a nově i z České republiky. Otevřeno je celkem 45 míst, což odráží rostoucí zájem o virtuální produkci i dlouhodobou snahu podporovat větší zastoupení žen v kreativním a technologickém prostředí audiovizuálního průmyslu.

Zájemkyně se mohou hlásit prostřednictvím stránky: www.iim.one/vptraining

Virtuální produkce představuje inovativní přístup propojující tradiční filmovou tvorbu s pokročilými digitálními technologiemi. Její význam ve světovém filmovém a televizním průmyslu rychle roste a otevírá nové profesní příležitosti napříč oblastmi filmu, VFX, animace nebo digitální produkce. Program byl navržen tak, aby ženám pracujícím v těchto oborech umožnil rozšířit odborné znalosti a získat praktické zkušenosti s novými produkčními technologiemi.

Účastnice absolvují kombinaci praktického výcviku a online výuky vedené zkušenými profesionály z oblasti virtuální produkce. Výuka bude probíhat v Kodani, Berlíně a Varšavě a nabídne hloubkovou praktickou zkušenost zaměřenou na současnou špičkovou televizní a filmovou produkci.

Součástí programu je také networking a propojování profesionálek napříč evropským kreativním sektorem s cílem podpořit dlouhodobou spolupráci, sdílení zkušeností a vznik nových profesních kontaktů.

„Jsme potěšeni, že můžeme v této iniciativě pokračovat v partnerství s Netflixem. Naším hlavním posláním je řešit genderovou nerovnost ve virtuální produkci prostřednictvím dostupného vzdělávání, mentorství a praktického výcviku pro ženy po celé Evropě. Tím, že účastnice vybavíme potřebnými dovednostmi a znalostmi, chceme posílit zastoupení i odbornost žen v tomto rychle se rozvíjejícím oboru. Tento program představuje skvělou příležitost pro ženy působící ve filmu a širších kreativních odvětvích učit se od předních odborníků, rozšiřovat své schopnosti a otevírat si nové kariérní cesty,“ uvedli zakladatelé IIM.

 „Sdílení znalostí a osvědčených postupů je zásadní pro to, aby kreativci získali dovednosti potřebné pro úspěch v rychle se proměňujícím produkčním prostředí. Virtuální produkce představuje jeden z nejzajímavějších a nejinovativnějších posunů v současném způsobu vyprávění příběhů. Bylo inspirativní slyšet, jak významný dopad měl loňský program na jeho účastnice a jak získané zkušenosti již využívají v praxi. Těšíme se na další ročník i pokračování spolupráce s IIM,“ dodala Anna Mallett, viceprezidentka produkce Netflix EMEA.

Uzávěrka přihlášek je 7. června 2026.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover_2026-18
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-18
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Ai generative
Média a trh
Slovo, které jsme dlouho skoro nepoužívali: Veřejnoprávnost
Hejt není názor
Online a social
Hejt jako nákladová položka digitální ekonomiky. Vyplácí se nenávist?
silnice_zdroj- @ZZS_SCK
Zadavatelé a značky
Komunikace záchranných složek: Ticho je nejhorší scénář

MAM Exkluzivně v časopise

Dogu Kir Vodafone
Komunita a lidé
Kir z Vodafonu: Zákazníci nechtějí jen slevu. Chtějí důvod někam patřit
Jan Diehel_McDonalds
Komunita a lidé
McDonald’s není automaticky lovebrand
Didier Stoessel Shifts
Komunita a lidé
PPF sází na platformy. Oneplay je jen začátek
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Ondřej Hubatka Mineli
Komunita a lidé
Šéf marketingu značky Sencor zakládá agenturu
CS Wolt Plzeň_hlavní obrázek
Kreativita a kampaně
Z jídla k nákupům: Wolt v Plzni posunul vnímání značky
Václav Moravec
Analýzy a data
Kdo jsou největší čeští „newsinfluenceři“?
MAM Souboj spotů duben
Akce a soutěže
Dubnový MAM Souboj spotů nabízí šest premiérových reklam. Vyberte nejlepší
Ondřej Hubatka Mineli
Komunita a lidé
Šéf marketingu značky Sencor zakládá agenturu
CS Wolt Plzeň_hlavní obrázek
Kreativita a kampaně
Z jídla k nákupům: Wolt v Plzni posunul vnímání značky
Václav Moravec
Analýzy a data
Kdo jsou největší čeští „newsinfluenceři“?
MAM Souboj spotů duben
Akce a soutěže
Dubnový MAM Souboj spotů nabízí šest premiérových reklam. Vyberte nejlepší
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ