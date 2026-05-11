Jak dokument Holky na led! zvýšil povědomí o ženském hokeji

  • Advertorial

Roční natáčení, silné příběhy a promyšlená distribuční kampaň. Celovečerní dokument o českých hokejistkách zdvojnásobil povědomí o ženském hokeji a ukázal, že holky na led patří.

Lední hokej je jedním z nejoblíbenějších sportů v Česku a jeho popularita stoupá. Mistrovství světa či zimní olympijské hry lákají k obrazovkám stále více Čechů.

Zatímco ligové zápasy sledují většinou oddaní fanoušci z řad mužů, o reprezentační zápasy se zajímají i diváci, kteří hokej běžně nesledují – a to muži i ženy. Rozdíly ve sledovanosti mužské a ženské hokejové soutěže jsou však stále propastné.

Právě tuto mezeru se rozhodlo překlenout Seznam Brand Studio, když se spojilo s Českým hokejovým svazem a filmovou produkcí NOCHI, aby natočily dokumentární film o českých hokejistkách, který by ukázal kvalitu ženského hokeje a dostal ho do povědomí co největší-ho počtu lidí.

Vznikl tak úplně první dokument o ženském hokeji v Česku, který se věnuje našim hokejovým reprezentantkám. Natáčení trvalo jeden rok a ujal se ho ženský štáb pod vedením režisérek Terezy Vejvodové a Veroniky Donutkové.

Příběhy z ledu i mimo něj

Obsahově film sleduje nejen sportovní výkony, ale i osobnosti hráček a jejich vztah k hokeji. Prostřednictvím jejich výpovědí ukazuje, jaké to je vyrůstat v převážně mužském prostředí, čelit nepochopení okolí nebo tlaku trenérů – zkrátka, jak hokej změnil jejich životy.

Stranou pozornosti nezůstala ani trenérka českých reprezentantek Carla MacLeod a její přístup k hráčkám. Důležitou linku dokumentu tvoří také emoce, které jsou se světem kolektivních her neoddělitelně spjaty, ať už jde o radost z úspěchů, nebo smutek z proher.

Dokument odkrývá i úskalí sportovního světa na vrcholové úrovni – časté cestování, odloučení od rodiny nebo dilema mezi sportovní kariérou a mateřstvím. Svět ženského hokeje tak nasvěcuje hned z několika úhlů a ukazuje, že nejde jen o výsledky, ale i o příběhy, které za nimi stojí.

Kampaň, která zaujala

Film doplnila série behind-the-scenes záběrů a teaserů, které postupně zveřejňoval video-portál Stream.cz. Ukázky vzbudily o dokument zájem a zvýšily očekávání spojená s jeho uvedením.

Vznikla také série doprovodných redakčních článků, které přinesly rozhovory s hráčkami o hokeji i jejich osobních životech. Publikovaly je zpravodajské weby Novinky.cz, Seznam Zprávy a online magazín Proženy.cz.

Úspěšné uvedení a výrazný zásah

Slavnostní premiéra filmu proběhla v září 2025 v kině Lucerna. Do českých kin pak snímek vstoupil 16. října 2025. Promítal se v 72 kinech po celém Česku a do svého programu ho zařadily i dva filmové festivaly – Finále Plzeň a SPORTFILM Liberec.

Teasery a behind-the-scenes záběry měly 6,2 milionu zhlédnutí, podpůrné články o hokejistkách pak nasbíraly přes 175 000 zobrazení. Deklarovaná podpora ženského hokeje se zvýšila z 8 % na 15 % a povědomí o ženském hokeji vzrostlo celkem dvakrát.

Efektivně se tak podařilo komunikovat hlavní poselství dokumentu: ženský sport má stejnou hodnotu jako ten mužský a zaslouží si náš respekt i pozornost.

Picture of Externí autor

Externí autor

