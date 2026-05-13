Efekt Netflix.  Jak filmy a seriály mění byznys, turismus i popkulturu

Netflix před deseti lety během jediného dne rozšířil své služby z 60 do více než 190 zemí světa. Už tehdy společnost deklarovala ambici přinášet „báječné příběhy z celého světa celému světu“. Podle vedení firmy však globální působení vždy stálo především na silném propojení s místními komunitami a trhy.
Prvním původním seriálem Netflixu vzniklým mimo Spojené státy byl v roce 2015 mexický titul FC Cuervos. Dnes společnost produkuje filmy a seriály ve více než 4 500 městech a 50 zemích. Každá produkce podle Netflixu vytváří pracovní místa a příležitosti pro místní podnikatele, čímž ovlivňuje ekonomiku i mimo samotnou obrazovku.
Společnost dnes spustila iniciativu nazvanou „Efekt Netflix“, která nabízí detailní pohled na ekonomické, kulturní a společenské dopady její činnosti na místní ekonomiky, podnikatelské sektory i každodenní život.
„Máme k tomu samozřejmě i velká čísla. Za posledních deset let investoval Netflix do filmů a pořadů přes 135 miliard dolarů a přispěl globální ekonomice 325 miliardami dolarů. A jenom v rámci našich produkcí jsme vytvořili víc než 425 000 pracovních míst,“ říká Ted Sarandos, CEO Netflixu.
Firma zdůrazňuje, že za těmito čísly stojí především lidé z filmového průmyslu a dalších profesí – scenáristé, režiséři, technické profese, drobní podnikatelé či členové místních komunit.
Například film Policajt v Beverly Hills: Axel F přinesl kalifornské ekonomice podle Netflixu 140 milionů dolarů a zaměstnal více než 900 dodavatelů. Seriál Stranger Things během pěti řad vytvořil přes 8 000 pracovních míst v produkci, včetně více než 200 kaskadérů zapojených do závěrečné série. Na výrobě seriálu se podílelo více než 3 800 dodavatelů z většiny amerických států. Některé lokace natáčení se navíc staly turistickými cíli, například Bradley’s Olde Tavern ve městě Jackson ve státě Georgia
Podobný dopad měla také produkce kolumbijského thrilleru Zelená hranice, natáčeného v Amazonii. „Než se vůbec rozběhla první kamera, požehnal našemu štábu místní chlápek Walter Morales. A celá jeho rodina se podílela na produkci – někdo jako asistentka v maskérně, jiný jako asistent produkce, a někteří si v seriálu dokonce zahráli. Ze 150 členů štábu bylo místních celkem 30,“ říká Sarandos.
Švédské město Strängnäs nedaleko Stockholmu se zase díky natáčení evropských verzí reality show Láska je slepá (Love is Blind) pravidelně mění na filmový a televizní hub. „Na 40 týdnů v roce se mění na plac, kde to bez ustání žije, pobíhají tam osvětlovači a pokřikují zvukaři, kulisáci, maskéři i všichni, kdo se starají, aby nikdo neměl hlad ani žízeň. Pokaždé obsadí místní hotely, jedí v tamních restaura-cích a dávají vydělat řidičům z širokého okolí,“ dodává Sarandos.
Netflix zároveň upozorňuje, že jeho tvorba ovlivňuje i kulturní trendy a spotřebitelské chování. Film K-pop: Lovkyně démonů se po uvedení stal nejúspěšnějším původním filmem platformy a podle společnosti přispěl k většímu zájmu o korejskou kulturu. Aplikace Duolingo zaznamenala 22procentní nárůst počtu Američanů učících se korejsky, zatímco prodeje letenek do Jižní Koreje vzrostly o 25 procent.
Podle Netflixu jeho seriály a filmy v posledních deseti letech ovlivňují také hudební žebříčky, sportovní trendy nebo prodeje produktů od šachových souprav po halloweenské kostýmy.
Společnost zároveň deklaruje pokračující vysoké investice do obsahu i produkční infrastruktury. Každoročně investuje desítky miliard dolarů do tvorby nových pořadů a rozvíjí produkční základny od Španělska po americký stát New Jersey. Součástí aktivit jsou také vzdělávací programy, kterých se podle firmy zúčastnilo více než 90 000 lidí z více než 75 zemí.
„Obnovili jsme taky historická kina, jako je The Egyptian v Los Angeles nebo Europa v Římě, a stáli jsme u zrodu technologií, ze kterých mají užitek tvůrci a studia na celém světě. Zábavní průmysl se dnes mění o hodně rychleji, než když jsme začínali. Díváme se dopředu a i na příštích deset let počítáme s investicemi do vztahů, které jsme si vybudovali s tvůrci, bez jejichž práce se neobejdeme, společenstvími, na která spoléháme, a fanoušky, co se na nás rádi dívají. Pro mě je právě tohle ten pravý Efekt Netflix,“ vysvětluje Sarandos. „Jsem pyšný na všechno, co jsme společně dokázali, ale mnohem víc se těším na to, co teprve přijde,“ uzavírá.