Šerm dostane na Eurosportu a HBO Max více prostoru. Pomohl i rekordní zájem fanoušků během olympiády v Paříži

Mediální společnost Warner Bros. Discovery (WBD) uzavřela nové dlouhodobé partnerství s Mezinárodní šermířskou federací (FIE). Obě organizace tak navazují na úspěšnou spolupráci z předchozích let, v jejímž rámci přinášejí významné šermířské události fanouškům na 75 národních trzích v Evropě a Asii.
„Jsme velmi potěšeni, že díky nové dohodě mezi Warner Bros. Discovery a Mezinárodní šermířskou federací bude mít širší veřejnost možnost sledovat šerm, který je nejen olympijským sportem s bohatou tradicí, ale také sportem, který ztělesňuje hodnoty fair play a respektu. Šerm je jedním ze zakládajících sportů novodobých olympijských her, a jeho krása a náročnost přitahují stále více diváků a mladých nadšenců,“ říká Jiří Beran, český olympijský medailista a člen Výkonného výboru Českého šermířského svazu.
Beran zároveň doufá, že větší viditelnost přivede sportu i nové fanoušky. „V České republice vidíme vzrůstající zájem o šerm, což potvrzuje, že se naše šermířská základna rozrůstá. Tento trend je povzbudivý a ukazuje, že šerm si zaslouží větší pozornost a uznání ze strany veřejnosti. Věříme, že zvýšená viditelnost na platformách jako Eurosport a HBO Max pomůže přitáhnout nové fanoušky a inspirovat další generace mladých šermířů,“ dodává.
Mezi nejdůležitější body šermířského kalendáře tradičně patří živé přenosy z mistrovství světa FIE v Evropě, mistrovství Evropy FIE v Evropě a Asii i sestřihy z okruhů FIE Grand Prix v disciplínách kord, fleret a šavle, rovněž určené pro evropský i asijský trh. Diváci mohou přenosy sledovat na Eurosportu (v celé Evropě a Asii) a TNT Sports (ve Velké Británii a Irsku). Veškerý obsah je zároveň dostupný také na streamovacích platformách HBO Max a discovery+.
Součástí dohody mezi WBD a FIE je také závazek k další popularizaci šermu. Vedle živých přenosů tak lze očekávat i průběžnou produkci sestřihů a dalších redakčních formátů určených pro kanály a platformy v portfoliu WBD. Obě organizace zároveň chtějí posílit svou přítomnost na sociálních sítích a oslovit nová publika prostřednictvím krátkých videí a brandovaného obsahu. Pomyslným vrcholem této spolupráce pak budou letní olympijské hry v Los Angeles v roce 2028.
Šerm se tak zařazuje po bok dalších vrcholových sportů, které má WBD ve svém portfoliu. Dohoda s FIE navíc potvrzuje, že WBD chce v nadcházejících letech výrazně podporovat více i méně známé olympijské sporty. V praxi to znamená, že na svých lineárních kanálech i streamovacích platformách nabídne více obsahu zaměřeného na konkrétní sportovce i širší pokrytí těchto sportů, včetně šermu, než kterýkoli konkurenční vysílatel.
„Jako domov olympijských her v Evropě chceme fanouškům nabídnout přístup ke všem olympijským sportům, a to v průběhu celého olympijského cyklu. Paříž 2024 ukázala, že existuje významná poptávka i po méně známých sportech, a víme, že šerm na našich platformách skutečně zaujal miliony diváků. Proto jsme se s FIE domluvili, že mu společnými silami zajistíme novou viditelnost a oslovíme nové fanoušky, kterým ukážeme, proč se šerm vyplatí sledovat i mimo olympijské hry,“ říká Trojan Paillot, seniorní viceprezident pro akvizice sportovních práv a syndikaci ve Warner Bros. Discovery.
„Popularizace šermu v takovém měřítku by bez WBD nebyla možná, proto mám radost, že se nám podařilo dohodnout podmínky spolupráce i na další roky. Po hrách v Paříži skutečně registrujeme zvýšený zájem o šerm, takže máme silné momentum, na jehož základě budeme zvyšovat viditelnost našeho sportu a inspirovat začínající šermíře z celého světa. Do Los Angeles 2028 zbývá ještě dost času, během něhož se dá odvést mnoho užitečné práce,“ doplňuje Abdelmoniem Elhusseiny, úřadující prezident Mezinárodní šermířské federace.
Šermířské soutěže se během letních olympijských her v Paříži 2024 konaly v ikonických prostorách Grand Palais. Na stanicích a platformách WBD jejich vysílání zaznamenalo rekordní sledovanost. Šerm se tak zařadil mezi nejsledovanější olympijské sporty na klíčových trzích, jako jsou Francie, Itálie a Maďarsko. Videoformáty, zpravodajství a analýzy zaměřené na šerm oslovily miliony návštěvníků také na národních webech Eurosportu.