Forendors a České podcasty spojují síly, trh s placeným obsahem dál roste

České digitální platformy Forendors a České podcasty zahájily spolupráci, díky které mají být podcasty pro posluchače ještě dostupnější. Cílem je snadnější orientace pro publikum a ještě větší podpora tvůrců. Vytváří se tak prostor pro další růst trhu s placeným obsahem.
Každý podcaster si na platformě České podcasty, kde je už více než devět tisíc volně dostupných podcastů, může jednoduše autorizovat profil a následně ho propojit se svou stránkou s placeným obsahem na Forendors.
Tvůrci díky tomu budou mít jednodušší cestu k novým předplatitelům a posluchači snadněji dostupný placený obsah svých oblíbených podcasterů – místo toho, aby si posluchač musel dohledávat, kde podcast podporovat nebo kde má bonusový obsah, dostane se na správnou stránku na Forendors jedním klikem z platformy České podcasty.
„Každý krok, který tvůrcům nebo posluchačům zjednoduší vzájemné propojení, je důležitý. I díky tomu trh s placeným obsahem neustále roste. Jenom za minulý rok jsme tvůrcům vyplatili 85 milionů korun,“ připomněla Denisa Hrubešová, spoluzakladatelka Forendors.
Výše průměrného předplatného roste
Platforma Forendors, založená v roce 2021, vyplatila tvůrcům už celkem 170 milionů korun, polovinu z této částky jen za loňský rok. Průměrná měsíční platba za předplatné loni vzrostla na 177 korun, zatímco v roce 2024 činila 159 korun. Zároveň se zvyšuje podíl uživatelů, kteří podporují více než jednoho tvůrce. V loňském roce se poprvé přehoupl přes desetinu a dosáhl 11 procent. Data také ukazují pokračující věrnost předplatitelů. Průměrná délka předplatného se v roce 2025 prodloužila na 396 dní, zatímco v roce 2024 to bylo 362 dnů.
Propojení Forendors a Českých podcastů cestu k placenému obsahu zkrátí, a tím i zvýší šanci, že si ho posluchači koupí. „Nová funkce je součástí strategie celé platformy České podcasty. Jako největší český katalog podcastů jsme místem, kam se lidé dostanou z vyhledávání, kde objevují své nové oblíbené podcasty. A pokud takový najdou, chceme, ať jej podpoří,“ poznamenala Tereza Tiller z Českých podcastů.
„Placený obsah se v Česku stal běžnou součástí podpory tvůrců. Zároveň vidíme, že je stále častěji využívána kombinace způsobů předplatného od měsíční podpory přes jednorázové odemčení až po dárková předplatná. Pro tvůrce je důležité, že se jim příjmy postupně diverzifikují. A pro publikum, že si může vybrat formu podpory, která mu zrovna dává smysl,“ dodala Denisa Hrubešová.