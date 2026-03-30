O médiích v neklidné době. V červnu se v Praze uskuteční 21. ročník konference DIGIMEDIA

Zruší vláda koncesionářské poplatky a zavede nový model financování České televize a Českého rozhlasu? Do jaké míry ohrožují streamovací služby klasické televizní vysílání? V čem umělá inteligence médiím pomáhá? A jak se daří novým rádiím dva roky po aukci frekvencí pro digitální vysílání? To jsou hlavní otázky 21. ročníku odborné konference DIGIMEDIA 2026 o médiích, reklamě a digitalizaci, která se uskuteční ve středu 3. června 2026 v Kongresovém sálu České televize v Praze na Kavčích horách.
Konferenci pořádá Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace (AČRA MK) za podpory partnerů a pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, ministra kultury Oto Klempíře, Českého telekomunikačního úřadu, Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Senátu Parlamentu České republiky a České televize. „Letošní ročník jsme se rozhodli zahájit blokem věnovaným financování médií veřejné služby který moderuje Daniel Stach. Jde o téma, které se dotýká celé společnosti,“ říká Pavel Brabec, prezident AČRA MK.
Finské zkušenosti s financováním médií veřejné služby
Diskuse o budoucnosti médií veřejné služby se kromě zástupců České televize a Českého rozhlasu zúčastní také Marit af Björkesten, generální ředitelka finského veřejnoprávního rozhlasu Yleisradio (YLE). Do diskuse byli pozváni ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé sobě), jeho předchůdce Martin Baxa (ODS), Patrik Nacher (místopředseda PSP ČR), místopředseda sněmovního mediálního výboru Ondřej Babka (ANO) a předseda senátní komise pro sdělovací prostředky David Smoljak.
Zváni jsou také zástupci komerčních médií: prezident Asociace komerčních televizí Marek Singer a předseda Asociace provozovatelů soukromého vysílání Jiří Hrabák. Bývalý ministr kultury Slovenské republiky Marek Maďarič přiblíží svou zkušenost se zavedením tzv. zástrčkového zákona. „Konference DIGIMEDIA 2026 se koná v době, kdy vláda připravuje novelu zákona, která zásadně promění financování médií veřejné služby. Dosud o tomto návrhu neproběhla širší veřejná diskuse. To chceme změnit,“ dodává Pavel Brabec.
Oneplay vládne všem? Jak streaming proměňuje televizní trh
Blok věnovaný televiznímu vysílání a streamovacím službám se zaměří na proměnu distribučních platforem. IPTV již v Česku překonala klasický příjem vysílání přes anténu. Co to znamená pro operátory sítí a provozovatele televizních stanic? Konference otevře i otázku koncentrace sportovních práv poté, co se většina prémiového sportovního obsahu přesunula do služby Oneplay, která je současně konkurentem i partnerem televizních vysílatelů.
Diskuse se zaměří také na budoucnost lineární televize v éře videa na vyžádání a nástup technologie 5G Broadcast. Podaří se pro ni najít životaschopný obchodní model? Prostor dostane i téma měření sledovanosti, které se letos rozšířilo o sledování mimo domov. Jaký dopad to má na televizní reklamní trh? Směřuje měření od peoplemetrů k big datům?
AI a digitální rádia
Samostatný blok se zaměří na dopady umělé inteligence na mediální domy. Některé evropské mediální skupiny již oznámily rozsáhlé restrukturalizace. Jde o začátek hlubší transformace celého odvětví? Jak AI mění strategie médií? Jak ochránit obsah před neoprávněným využíváním? A čeká nás zásadní proměna internetu v podobě, jakou dnes známe? Konference připomene i konkrétní příklady využití AI, například v boji proti podvodům, a otevře otázku dopadů AI na bezpečnost, infrastrukturu i ekonomiku médií.
Dva roky po aukci kmitočtů pro digitální rozhlas se trh postupně proměňuje. Jaký dopad mají nové sítě na strukturu trhu a jeho ekonomiku? Diskuse se zaměří také na měření poslechovosti, které nově využívá audio matching prostřednictvím mobilních aplikací. Je to zásadní posun, nebo zdroj další nejistoty? Digitální rádio má zatím pouze každá pátá domácnost. Jak tento trend změnit a jaká bude budoucnost rozhlasového vysílání v konkurenci streamovacích služeb.
Partnery 21. ročníku konference DIGIMEDIA 2026 jsou Česká televize, Český rozhlas, Český telekomunikační úřad, České Radiokomunikace, Asociace provozovatelů mobilních sítí, Asociace komunikačních agentur a další. Mediálními partnery jsou společnosti Averia, časopis Marketing & Media a weby MediaGuru.cz a Televizniweb.cz.
Podrobný program, seznam řečníků a registrace jsou k dispozici na www.acra-mk.cz.