Tereza Šídlová je novou ředitelkou Českého centra v Londýně

Do čela Českého centra Londýn nastupuje vedoucí vnějších vztahů Ústředí Českých center a bývalá novinářka Tereza Šídlová. Jejím cílem je dále zvyšovat viditelnost české kultury ve Velké Británii a posilovat dobré jméno České republiky. Program Českého centra Londýn se zaměří na současná společenská a mezinárodní témata a vynikne v něm česká kreativita a úspěchy. Tereza Šídlová ve funkci střídá Přemysla Pelu.
Ve své nové roli se Tereza Šídlová chce soustředit na programy, v nichž se prolíná umění, společenský dialog a kulturní diplomacie. Prioritou bude propojovat české umění a jeho tvůrce a tvůrkyně s místní scénou a kontexty rezonujícími v této světové metropoli. Česká kultura má podle ní potenciál oslovovat britské publikum svou mimořádnou historií a tradicí, a zároveň schopností reflektovat současný svět.
„Londýn je místem, kde se co nejviditelněji prezentují všechny země světa. Není jednoduché zde pracovat, o to více děkuji odcházejícímu řediteli a přeji hodně štěstí nastupující ředitelce,“ říká velvyslanec České republiky ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska Václav Bartuška.
„České centrum Londýn působí v mimořádně konkurenčním a dynamickém kulturním prostředí. Tereza Šídlová přichází s jasnou představou, jak českou kulturu v tomto kontextu prezentovat – nejen jako součást tradice, ale jako živý a sebevědomý hlas současné Evropy,“ říká Jitka Pánek Jurková, generální ředitelka Českých center.
V nadcházejícím období se program Českého centra Londýn zaměří na kombinaci výrazných výstavních projektů a tematických linií. Centrum bude pracovat se svým galerijním prostorem Vitrínka, kde právě teď uvádí mezinárodní výstavní projekt Pixely a poetika, realizovaný v Českých centrech ve spolupráci s Nadací PPF. Program dále připomene 90. výročí narození dramatika a prvního českého prezidenta Václava Havla, otevře reflexi odkazu českého umění 90. let, která naváže na výstavu v prestižní britské instituci Tate Gallery, a zaměří se na výrazně se rozvíjející českou tradici objevování vesmíru.
„V Českých centrech vyprávíme po celém světě příběhy o české tvořivosti, talentu a šikovnosti. S Velkou Británií nás pojí nesmazatelné momenty odvahy a solidarity, vzájemná inspirace v oblasti umění, historické sportovní okamžiky i podnikavost. Právě na takových příbězích chci v Londýně stavět,“ vysvětluje nová ředitelka Českého centra Londýn Tereza Šídlová. Ve funkci střídá Přemysla Pelu, který bude nově působit v Praze na Ústředí Českých center jako náměstek pro veřejnou diplomacii.
„Je mi ctí navázat na skvělou práci mého předchůdce Přemysla Pely a skvělého místního týmu. Mým cílem je, aby britská veřejnost měla co nejvíce příležitostí setkávat se s českou kulturou – takovou, která odráží individuální kreativitu i cestu, kterou naše země prošla. A aby se místní mohli do České republiky a jejího příběhu pokaždé znovu trochu zamilovat,“ dodává Šídlová.