Survivor Česko & Slovensko oznámil první čtyři účastníky další řady soutěže

Televize Nova oficiálně představuje úvodní čtveřici odvážných, kteří se vydávají do Dominikánské republiky bojovat o titul šampiona, výhru 2,5 milionu korun a automobil Suzuki e-Vitara. Mezi prvními potvrzenými účastníky páté řady jsou vítěz čtvrté řady Love Islandu Trabo, rapper Rest, porodní asistentka Tereza a novinářka Nela.
Každý ze soutěžících přichází s jiným příběhem, ale se stejným cílem: Přelstít, přehrát, přežít a stát se šampionem jubilejní páté řady.
Trabo – reality star
Trabo se do povědomí diváků zapsal jako vítěz Love Islandu 2024, kde si získal pozornost hned od prvního dílu. Působí charismaticky, vyzařuje pozitivní energii a na první pohled připomíná rebela. Pod drsnějším zevnějškem se ale skrývá citlivější stránka, která se projevuje zejména ve chvílích, kdy vnímá nespravedlnost nebo se někdo slabší ocitne v nevýhodě. Právě tehdy se nebojí postavit na jejich stranu.
Účast v Survivoru vnímá jako dobrodružství, které mu přesně sedí. Je soutěživý, cílevědomý a už předem má v hlavě promyšlené strategie. Do hry vstupuje s jasným záměrem zaujmout a uspět. Přirozeně směřuje do role lídra, což může vést ke střetům s dalšími silnými osobnostmi, zejména s těmi, které považuje za sobecké nebo neupřímné autority, a to i v konkurenčním kmeni. Zároveň umí udržovat dobrou náladu v kolektivu, i když prostředí Survivora pro něj bude mnohem tvrdší než ostrov lásky. Ve svém osobním životě i v Survivoru chce inspirovat ostatní k tomu, aby překonali sami sebe, a i v těžkých momentech dokázali jít kupředu. A jak sám dodává: #discomfort=newcomfort.
Adam – rapper
Adam, známý pod uměleckým jménem Rest, patří k výrazným osobnostem české rapové scény. Do širšího povědomí se dostal jako součást hiphopového uskupení Ty Nikdy, které se postupně vyprofilovalo v jeden z nejvlivnějších rapových labelů u nás. Jeho sólová tvorba si získala respekt díky autenticitě, silným textům a osobitému flow a má za sebou vystupování na řadě velkých festivalů v Česku i na Slovensku. Mimo hudební svět působí jako přímý a autentický člověk, který si zakládá na upřímném přístupu k tvorbě i k životu.
Do Survivoru vstupuje s jasnou motivací posunout své hranice a poznat nové stránky vlastní osobnosti. Je výraznou a komplexní osobností s přirozeně silným egem, která vyzařuje autoritu a sebevědomí. Svým vystupováním i vzhledem působí tvrdě a dokáže si bez větší snahy získat respekt okolí. Soutěž vnímá jako výzvu, do které chce jít naplno a vytěžit z ní co nejvíc zkušeností, které si odnese i do běžného života. Přestože v sobě nese silné emoce, dává je najevo jen velmi zřídka a pouze lidem, kterým skutečně důvěřuje.
Tereza – porodní asistentka
Tereza je osobností, kterou formovala odvaha, zvídavost a chuť poznávat svět. Po studiu porodní asistence se vydala jinou cestou a stala se letuškou. Několik let pracovala v zahraničí, mimo jiné ve Švýcarsku a v Dubaji, kde získala zkušenosti, které zásadně ovlivnily její pohled na lidi i na svět kolem sebe. Po ukončení kariéry letušky se opět vrátila na porodní sál. Obě zaměstnání ji naučila zachovat klid v chaotických situacích, rychle se přizpůsobovat a komunikovat s velmi rozdílnými osobnostmi. Práce ji vedla k trpělivosti a týmovosti, cestování jí dalo samostatnost. Nyní pracuje jako sestra na IVF klinice, kde pomáhá rodinám s početím.
Účast v Survivoru vnímá jako příležitost otestovat vlastní vnitřní sílu. Na první pohled působí pozitivně, otevřeně a přátelsky, jako někdo, kdo si snadno získá sympatie okolí. Pod touto lehkostí se ale skrývá cílevědomá a soutěživá povaha, která se naplno projeví ve chvílích, kdy jde o výkon a překonávání překážek. Tereza si přeje, aby ostrov ovládla ženská energie a věří, že s ženskou aliancí to dotáhne až do finále.
Nela – novinářka
Nela vyrůstala bez otcovské opory. Otec rodinu opustil a založil nový život, zatímco její matka zůstala na všechno sama. Právě ona se stala Nelinou největší inspirací. Podporovala ji i v raných začátcích modelingu, který vnímala jako cestu k samostatnosti a nezávislosti. Nela se později prosadila v oblasti PR a médií a navenek její život působí dokonale. Úspěšná kariéra, dlouhodobý vztah a stabilní zázemí vytvářely obraz jistoty a naplnění. Ve chvílích, kdy se však všechno začalo zdát až příliš předvídatelné, přišlo zásadní rozhodnutí. Nela opustila práci, vztah i dosavadní komfortní svět. Uvědomila si, že přestože měla vše, po čem toužila, uvnitř cítila prázdno.
Survivor přišel přesně v momentě, kdy potřebovala změnu a nový impuls. Je velkou fanynkou Survivora a věří, že nastal čas, aby Survivor vyhrála žena, a zároveň hledá zkušenost, která by jí pomohla znovu se postavit na nohy uprostřed osobního chaosu. Ostrov pro ni představuje nejtěžší výzvu, jaké kdy čelila, ale zároveň cestu, která dá jejímu životu nový směr.
Pátá řada světové reality show Survivor v Česku a na Slovensku startuje na Oneplay již 23. února. Jubilejní série přinese rekordních 48 dílů a zásadní programovou novinku: poprvé nabídne hned tři šedesátiminutové epizody týdně. Diváci je uvidí na Oneplay vždy v pondělí, úterý a středu večer, na TV Nova pak s denním zpožděním. Kromě nových her „tělo na tělo“ se fanoušci mohou těšit na unikátní herní twisty, které se dosud neobjevily v žádné jiné verzi show na světě.