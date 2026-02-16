Nový smyslný film s Margot Robbie nevystřelil k výšinám Jacob Elordi, ani trendy na TikToku

Studio Warner Bros. si přálo novou Barbie. Místo toho bude rádo, když se mu investice do Bouřlivých výšin vrátí.
Margot Robbie si před třemi lety s Barbie konečně vydobyla přízvisko filmové megastar. Ačkoliv se jí zajímavé role jenom sypaly už před snímkem o slavné panence (kariéru si nastartovala po boku DiCapria ve Vlkovi z Wall Street, zářila však zejména jako komiksová Harley Quinn u DC), ten největší hit přišel až díky Mattelu a muzikálově vynalézavé práci režisérky Grety Gerwig. A přesně na tento úspěch chtělo studio Warner Bros. navázat s jejím novým filmem, moderně laděnou adaptací ikonického románu Na větrné hůrce spisovatelky Emily Brontë.
O režii snímku se pak postarala další vycházející hvězda ženského Hollywoodu, talentovaná Emerald Fennell (Nadějná mladá žena, Saltburn). No a aby se ten papírový potenciál takového díla podtrhnul, byl do role Heathtcliffa obsazen Jacob Elordi, mimo jiné známý díky roli toxického boyfrienda ze seriálu Euforie. Po valentýnské premiéře je už však jasné, že tudy cesta k celosvětovému úspěchu nepovede.
Tržby zachraňuje zbytek světa
Po prvním víkendu si totiž snímek z amerických kin došel pro pouhých 40 milionů dolarů, kdy jej navíc o prvenství v box office žebříčku málem ještě okradl animák s kozlem (basketbalový GOAT si připsal 32 milionů).
Ze zbytku světa každopádně Wuthering Heights (Bouřlivé výšiny) přidaly dalších 42 milionů, celosvětově tak čítají 82 a to už je číslo, které se budou snažit Warneři pomocí všelijakých kouzel s kalkulačkou prodat jako úspěch, poněvadž na stole stále leží jejich akvizice, a to poslední, co by nyní studio potřebovalo, by byl propadák.
Naštěstí pro ně ten už v tomto případě nehrozí. Při rozpočtu 80 milionů dolarů by se měl snímek, k němuž mimochodem soundtrack složila Gen Z ikona Charli XCX, v klidu dobrat k takovému číslu, které pokryje i minimálně jednou tak velký rozpočet na marketing, a přitom zbude i něco málo navrch. Takový hit, v jaký ovšem všichni zúčastnění doufali, z filmu však nebude.
TikTok zásah se povedl, samotný film už méně
Důvodů, proč film až tak nevystřelil, i když k tomu měl veškeré předpoklady, je pak asi víc. Tím prvním může být čistě fakt, že už se jedná o několikátou celovečerní adaptaci poměrně známého románu, takže nebyl až takový důvod na ni vyrazit do kina. Další pak byly obavy některých divaček, snímek přeci jen cílí na ženské publikum, že je Margot Robbie až příliš stará na roli Catherine. Mužům se pak možná nechtělo své drahé polovičky do kina doprovázet, protože zase nemusí Jacoba Elordiho
Nepomohly ale ani ohlasy. Na agregátoru Rotten Tomatoes má film jen 61 procent pozitivních recenzí z celkového počtu 243. To je vzhledem k talentu za kamerou i před ní výrazně nižší hodnocení, než mnozí čekali. Divácké přijetí už je pak o něco lepší. Na Rottenech dává palec nahoru 80 procent lidí, na tuzemské ČSFD.cz má snímek v době psaní 71 procent.
Opět se však potvrdilo, že když něco trenduje na sociální síti TikTok (a že tam nyní klipy z filmu opravdu vyskakují na uživatele ze všech stran), není to ještě nutně záruka mainstreamového zájmu. Pokud se film nedokáže prodat jako event, který musí být viděn na velkém plátně, a že Bouřlivé výšiny přesně po tomto toužily (ostatně Fennell s Robbie odmítly štědrou nabídku Netflixu ve výši 150 milionů dolarů a raději kývly na poloviční peníze Warnerů), má zkrátka cestu k zisku složitější. Naštěstí se v tomhle případě povedlo udržet rozpočet opravdu pod tou hranicí 100 milionů, takže do lehkého zisku půjde.
Margot Robbie je každopádně zpátky tam, kde byla před Barbie, a Elordiho šance stát se dalším Jamesem Bondem podle sázkařů zase mírně klesly.