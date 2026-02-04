Zadavatelé a značky
Forendors v roce 2025 vyplatili tvůrcům 85 milionů korun

  • Platforma od založení v roce 2021 vyplatila tvůrcům už 170 milionů Kč, z toho 85 milionů Kč jen za rok 2025
  • Průměrná měsíční platba za předplatné u audio tvůrců vzrostla meziročně na 177 Kč (2024: 159 Kč)
  • Dárková předplatná se téměř zdvojnásobila: v roce 2025 lidé pořídili poukazy za více než 7 mil. Kč
  • Dva a více podcastů si předplácí už více než desetina odběratelů

Trh s placeným obsahem v Česku dál roste a spolu s ním i ekonomika nezávislých tvůrců. Data české monetizační platformy Forendors ukazují, že lidé v roce 2025 zvyšovali podporu tvůrcům nejen skrze předplatné, ale i přes dárková předplatná a jednorázové platby za odemčení obsahu. Platforma v roce 2025 vyplatila tvůrcům 85 milionů korun a od svého založení v roce 2021 už celkem 170 milionů korun.

„Růst objemu vyplacených peněz je pro nás hlavně důkazem, že placený obsah se v Česku stal běžnou součástí podpory tvůrců. Zároveň vidíme, že je stále častěji využívaná kombinace způsobů předplatného od měsíční podpory, přes jednorázová odemčení až po dárková předplatná. Pro tvůrce je důležité, že se jim příjmy postupně diverzifikují. A pro publikum, že si může vybrat formu podpory, která mu zrovna dává smysl,“ říká Denisa Hrubešová, spoluzakladatelka monetizační platformy Forendors.

Průměrná měsíční platba za předplatné vzrostla v roce 2025 na 177 Kč, zatímco v roce 2024 činila 159 Kč (meziročně +11 %). Zároveň se zvyšuje podíl uživatelů, kteří podporují více než jednoho tvůrce. V loňském roce se poprvé přehoupl přes desetinu a dosáhl 11 %. V roce 2023 tvořila skupina aktivnějších předplatitelů 6 %, v roce 2024 9 % odběratelů.

Data ukazují i nadále pokračující věrnost předplatitelů. Průměrná délka předplatného se v roce 2025 prodloužila na 396 dní, zatímco v roce 2024 to bylo 362 dní. Placený obsah tak pro řadu lidí přestává být jednorázovým rozhodnutím a stává se dlouhodobým návykem.

Průměrná délka audiopříspěvku byla v roce 2025 41 minut (2024: 37 minut, 2023: 41 minut). Základní demografie předplatitelů zůstává přibližně vyrovnaná: v roce 2025 tvořily ženy 52,5 % a muži 47,5 %. Nejvíce se audio poslouchalo v dubnu, následně v srpnu a říjnu, naopak nejslabším měsícem byl únor.

Tisková zpráva

