Star Wars čekají velké změny. Dlouholetá šéfka Kathleen Kennedy končí

V půlce ledna 2026 přichází oznámení, o němž se spekulovalo v posledních měsících čím dál častěji. Dlouholeté šéfka Lucasfilmu Kathleen Kennedy, kterou do čela vybral kdysi sám George Lucas, končí. Co to znamená pro budoucnost série?
Tak je to oficiální. V poněkud neceremoniálním duchu jsme se čerstvě dozvěděli, že Kathleen Kennedy končí ve funkci šéfky produkční společnost Lucasfilm, stojící především za Star Wars, a na její místo nastoupí už příští týden scenárista a režisér Dave Filoni. Jeho pravou rukou a člověkem dohlížejícím na obchodní aspekty Lucasfilmu se pak stane Lynwen Brennan.
Kdo je Dave Filoni?
Filoni se ke Star Wars dostal na přelomu milénia po natočení několika epizod anime seriálu Avatar: The Last Airbender. Následně si jej zvolil sám Lucas, aby dohlížel na televizní stránku tehdejší Star Wars produkce, konkrétně tak měl na starost animovaný seriál Star Wars: Klonové války.
Právě jeho zápal a znalost univerza posléze vedly k tomu, že se jeho role v Lucasfilmu stávala čím dál zásadnější. Nikdy však nebyl vyloženě manažerem, a proto má tak v nové roli šéfa k ruce Brennan. Přesto, veškerá kreativní rozhodnutí, tedy především to, jaké budoucí projekty budou a nebudou schváleny, nyní spadají pod něj.
Čeká ho těžká zkouška
Následující roky budou pro Filoniho klíčové, a jeho pozici mu nyní mnoho kolegů v Hollywoodu závidět nebude. Star Wars se v uplynulé dekádě přesunuly z filmových pláten primárně do televize, kde se jim relativně dařilo. Značná část fanoušků ale franšízu pohřbila nejen kvůli sequelové trilogii okolo postavy Rey, ale právě i kolísavé kvalitě seriálových počinů, z nichž některé měly kreativní input mimo jiné právě i od Filoniho.
Ten se v současnosti soustředí zejména na postprodukci druhé řady seriálové Ahsoky, jeho srdeční projekt, stejně jako na produkci filmu Star Wars: Mandalorian a Grogu, jenž bude po dlouhých letech prvním snímkem zpátky v kinech, a zatím kolem něj nepanuje takové nadšení, jaké by si nejspíš studio i tvůrci přáli. V budoucnu pak dorazí ještě film Star Wars: Starfighterrežiséra Shawna Levyho (Deadpool & Wolverine) s Ryanem Goslingem, i ten se ale bude stále řadit k projektům schváleným ještě starým vedením. V tuto chvíli tak pro Filoniho bude nejdůležitější, jak naloží s projekty, které jsou v nějaké fázi vývoje, ale zatím nešly před kamery. O jaké jde?
Přehled chystaných Star Wars projektů:
- Film Jamese Mangolda – velmi ambiciózní, zároveň velmi riskantní, momentálně pozastaven
- Film Taiki Waititiho – zábavný, originální scénář, něco nového, bude záviset na rozhodnutí Filoniho
- Film Donalda Glovera – hotový scénář, původnímu vedení se líbil, bude záviset na rozhodnutí Filoniho
- Trilogie Simona Kinberga – nejdál ze všech projektů, hotový koncept na celou trilogii, údajně budoucnost Star Wars v následujících deseti letech
- Spolupráce s Davidem Fincherem – proběhly schůzky, zatím nic konkrétního, pro filmaře se jedná o příliš velký závazek (obvykle trvá 3-5 let)
- Spolupráce s Alexem Garlandem – proběhly schůzky, Lucasfilm by o něj stál, ale podobný případ jako David Fincher
Tyto informace poskytla Kennedy v rozhovoru pro Deadline, stejně tak lze ale leccos vyčíst i z věcí, jež nezmínila. Například režisérku Patty Jenkins, která chystala v jednu dobu snímek Rogue Squadron. Projekt je tak zřejmě mrtvý. To samé pak nejspíš platí pro oznámené pokračování poslední trilogie s Rey, které ale pravděpodobně zaniklo i kvůli trilogii Simona Kinberga.
Filoni tak bude „mít o zábavu postaráno“, a byť se doposud těšil velké přízni fanoušků díky jeho tvůrčím přínosům, ať už v podobě Klonových válek, nebo později Povstalcům, dohlížet nad vším, co Lucasfilm vyprodukuje (kromě Star Wars to je mimochodem taky Indiana Jones, Labyrinth nebo Willow), je podstatně jiný šálek kávy.