Favorit Českých lvů dorazil na Netflix. U diváků naráží na nepochopení

Na Oscara nominovaná polská režisérka Agnieszka Holland patří mezi nejvýraznější a zároveň nejvýznamnější evropské filmařky vůbec. Málokdy se tak stane, že by její nové dílo, povětšinou točené v Česku, neovládlo také České lvy. Bude to i případ jejího posledního snímku Franz?
Franz, nový životopisný film o nejslavnějším německy píšícím českém spisovateli Franzi Kafkovi, čerstvě získal 16 nominací na Českého lva. Jednu už dokonce proměnil, a to v kategorii Nejlepší filmový plakát (ocenění získal Michal Čermín).
Ta nejdůležitější kategorie, tedy Nejlepší film, je mu pak silně nakloněna. Konkurenci mu sice dělají filmy jako Karavan; Letní škola, 2001; Nahoře nebe, v dolině já nebo Sbormistr, reálně ale mají největší šance právě Franz a Sbormistr, přičemž druhý zmíněný film se momentálně topí až po uši v kontroverzích spojených s oběťmi Kulínského, jehož případ tvůrce snímku inspiroval. A přesně to by mohlo umést cestičku pro to, aby polská velikánka získala dalšího Českého lva.
Netflix pomůže sledovanosti, ublíží hodnocení
V tuto chvíli už je každopádně snímek na Netflixu volně dostupný (stejně jako Sbormistr), což znamená, že si k němu bude moci najít cestu podstatně víc lidí, než kolik jej zhlédlo v kinech. Návštěvnost Franze v České republice totiž nakonec skončila těsně pod 80 tisíci, což není nijak závratné číslo a pro producenty představuje spíše zklamání.
Z tohoto hlediska je prodej práv Netflixu logický, přináší s sebou ale zároveň druhý problém, a to, že čím více diváků jej uvidí, tím horší bude mít ohlasy. Tento osud potká zpravidla většinu filmů. S jejich umístěním na streamovací platformu totiž začnou jejich hodnocení na databázích jako IMDB nebo ČSFD značně klesat. Někdy je to míň, někdy víc. V případě komplikovaného Franze, jenž tak svérázným způsobem zkusil zachytit neuchopitelnost osoby Kafky, lze očekávat spíše pokles pozvolný, přesto však pokles.
V době psaní má totiž film od známé režisérky, jejíž poslední celovečerní drama Šarlatán rovněž získalo Českého lva za Nejlepší film, na ČSFD pouze 63 procent při tisíci hodnoceních. Jen pro srovnání, Sbormistr má zhruba pětkrát více hodnocení a 69 procent, a Šarlatána ohodnotilo 15 tisíc lidí a drží se na 75 procentech. Pokud by tak Franz obdržel Českého lva, byl by zároveň nejhůře hodnoceným filmem Holland, za který si odnesla v Česku cenu.
Atypický film o atypickém člověku
Jak už padlo, Franz není úplně obyčejným životopisem. Zcela se například vyhýbá klasické chronologické struktuře vyprávění a naopak rafinovaně přeskakuje mezi jednotlivými fázemi Kafkova života od dětství přes milostné aféry a komplikovaný vztah s otcem až po předčasnou smrt.
Na Kafkův život se pak nahlíží nejen jeho očima, ale také očima lidí, kteří jej znali. Ti přímo na kameru navíc komentují klíčové momenty Kafkova života. No a v neposlední řadě pak film také částečně adaptuje něco z jeho tvorby, aby nabídl ještě další možné čtení jeho komplikované osoby. Jak ale popisuje náhodný komentář z ČSFD, ne všichni se ve filmu orientují, byť o jeho životě třeba něco málo vědí.
„Na Franze jsem šel s tím, že už něco málo o Kafkovi vím a myslel jsem, že film mi nějaké informace doplní, ale totálně jsem se v tom roztříštěném ději plného pohledů na nahé chlapy, flashbacků a skoků do současnosti ztratil,“ napsal uživatel PinokKio.
Zmíněný komentář by tak do mohl potvrzovat, že do jisté míry experimentální pojetí filmu Agnieszky Holland a scenáristy Marka Epsteina není nic pro běžné diváky, kteří preferují řád a jasnou formu. A právě to je důvod, proč by mohlo hodnocení filmu v následujících týdnech ještě klesat. Jak ale napovídá i vysoký počet nominací ve všech možných kategoriích, o špatný film se v žádném případě nejedná a za vidění na Netflixu jednoznačně stojí.