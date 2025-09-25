Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Konec tradičního politického marketingu: Babiš má na sítích 15 milionů zhlédnutí týdně, nejsledovanější debata jen milion

Blížící se parlamentní volby (3.–4. října 2025) odhalují radikální změnu: politický marketing se přesunul z televizních obrazovek na sociální sítě. Zatímco nejsledovanější předvolební debatu v roce 2021 vidělo zhruba 1 milion diváků, Andrej Babiš (ANO) v současné době na sociálních sítích dosahuje 15 milionů zhlédnutí týdně.

Podle agentury TK Media sleduje sociální sítě, kde politici bojují o pozornost stejnými zbraněmi jako influenceři, denně osm milionů Čechů. „Hranice mezi politikem a influencerem se postupně stírá. Politici si osvojili jazyk mladší generace a využívají formáty, které známe z TikToku nebo Instagramu. Humor, osobní příběhy nebo záběry z každodenního života dokážou v očích sledujících působit mnohem důvěryhodněji než tradiční projevy,“ říká Jakub Michalovský, executive director digitální agentury TK media.

Nejvýraznějším politickým influencerem na TikToku zůstává Andrej Babiš (198,7 tis. sledujících), jehož příspěvky letos dosáhly nejvyššího engagementu. Silně působí i Tomio Okamura z SPD (92,7 tis.), Alena Schillerová z ANO (49,9 tis.) či premiér Petr Fiala ze Spolu (30,3 tis.).

TikTok se stává pro politické kampaně stále důležitějším kanálem. Zhruba polovina jeho uživatelů je ve věku 18–24 let a letos může k volbám přijít až 400 tisíc prvovoličů. Na síti se přitom prosazují i političky, které tradičně oslovovaly spíše starší voliče: Jana Maláčová (Stačilo!) zaujala využitím trendu ASMR, díky němuž se její videa stala virálními, zatímco Kateřina Konečná (KSČM) sází na osobní, neformální styl komunikace.

„Politici dnes často sdílejí obsah, který by dříve patřil výhradně do soukromí. Jde o videa z dovolených, sportovních aktivit nebo záběry s domácími mazlíčky. Taková komunikace posiluje pocit, že jsou lidem blíž, a to je pro jejich důvěryhodnost zásadní,“ doplňuje Tomáš Urbánek, managing director TK media.

Podle dat televizních stanic zhlédlo nejsledovanější superdebatu České televize v roce 2021 přibližně 1,03 milionu diváků starších 15 let, na Nově 833 tisíc a na Primě a CNN Prima News kolem 638 tisíc.

Dosahy na sociálních sítích jsou však dnes mnohonásobně vyšší. Andrej Babiš k 7. září 2025 uvádí, že jeho příspěvky na Facebooku, Instagramu a TikToku dosahují až 15 milionů zhlédnutí týdně, zatímco tým premiéra Petra Fialy hovoří dokonce o 19 milionech, z toho 12 milionů jen na Facebooku.

Rostoucí vliv mají i samotní tvůrci. Kovy, Jan Špaček, Lukefry nebo Mikýř pravidelně komentují politická a společenská témata a jejich videa sledují miliony lidí. „Influenceři dokážou fungovat jako mobilizační faktor. Sledující je často vnímají spíše jako přátele než jako veřejné osoby, a proto i drobný komentář nebo doporučení může zásadně ovlivnit jejich volební rozhodnutí,“ dodává Urbánek.

Politické strany dnes pracují nejen se známými tvůrci, ale začínají si vytvářet i vlastní influencery. Příkladem je instagramový profil Viktorie Kalivodové spojený s hnutím ANO. „Určitě je to funkční komunikační nástroj, otázkou však je, do jaké míry je morální nebo etický. Proto musí být placená politická spolupráce na sociálních sítích jasně označovaná,“ upozorňuje Jakub Michalovský z TK media.

Do kampaní se ale influenceři zapojují i spontánně. Nedávno například vzbudila pozornost fotka a videa kontroverzní tvůrkyně Sugar Denny z akce Pirátů s Ivanem Bartošem, jejíž obsah sledují statisíce mladých lidí. Krátce poté navíc oznámila, že s Bartošem připravuje společný podcast. Piráti ještě oficiálně spolupracují s komikem Mikolášem Trkalem alias Big Daddy Mikkym.

Živé televizní debaty sice zůstávají důležitým momentem, ale část veřejnosti je vnímá jako příliš formální nebo odrazující. Naopak živá vysílání na sociálních sítích a krátká TikTok videa přitahují publikum napříč generacemi. „Dnes už si můžeme troufnout říct, že kampaň bez sociálních sítí prakticky nemá šanci uspět. Politici, kteří zůstávají jen u tradičních formátů, riskují, že je velká část voličů vůbec neuslyší,“ uzavírá Urbánek.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Reklama
Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover-2025-38
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-38
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Dělníci voleb
Média a trh
Když boj politických stran skončí, začíná přetahovaná o diváky. A není prostor pro chyby.
Mikrotargeting
Kreativita a kampaně
Zaměřit a trefit cíl. Jak funguje politický mikrotargeting?
Cesta
Komunita a lidé
Na cestě za lepší ziskovostí: agenturní systémy jako nástroje pro zlepšení profitability

MAM Exkluzivně v časopise

Volební studio
Média a trh
Lutonský: Volební vysílání je jako sportovní olympiáda
Dan Brown
Kreativita a kampaně
Brownova kniha jako příležitost pro Prahu. Jak ji využít?
Lamia Kamel
Komunita a lidé
Budování image země nesmí zůstat u prezentace památek, rozhoduje celkový zážitek
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
Eva Holubová v tiktokové kampani pro Kaufland
Kreativita a kampaně
Kaufland bourá stereotypy. Na TikToku slaví úspěch s Evou Holubovou
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
Eva Holubová v tiktokové kampani pro Kaufland
Kreativita a kampaně
Kaufland bourá stereotypy. Na TikToku slaví úspěch s Evou Holubovou
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ