Amazon oznámil na rok 2026 nové filmy za miliardu dolarů

Filmová divize společnosti Jeffa Bezose to myslí vážně. Domov příštího Jamese Bonda bude jenom v roce 2026 započítávat miliardu dolarů do výroby nových snímků, a další pak investuje do jejich marketingu.

Společnost Amazon MGM Studios Distribution čerstvě potvrdila, že v roce 2026 hodlá být zásadním hráčem na trhu. Na konferenci v Dubrovniku George Wilkinson, manažer mezinárodní distribuce, popsal, jak tyto ambiciózní plány budou vypadat.

„V roce 2026 uvedeme 20 filmů, z toho 10 v kinech, a rozpočet na celý tento program v roce 2026 bude jedna miliarda dolarů – do toho pak vynaložíme další miliardu na propagaci a reklamu,“ uvedl Wilkinson.

„Co to znamená? Znamená to, že do kinematografie hodně investujeme. Znamená to také, že všem našim partnerům v této místnosti budeme tento obsah distribuovat. Nic z tohoto balíčku nebudeme držet mimo trh,“ ubezpečil Wilkinson zástupce kin.

Co to znamená v praxi?

Program Amazonu v roce 2025 byl sestavený ze snímků Další nebezpečná laskavost, Zúčtování 2 nebo Working Man, přičemž ještě letos dorazí tituly After the Hunt, Heads Of State nebo The Pickup.

Příští rok pak zatím vypadá následovně: Mezi blockbustery jsou zde noví Masters of the Universe, velkolepá sci-fi Project Hail Mary s Ryanem Goslingem v hlavní roli, krimi Crime 101 s Chrisem Hemsworthem a Markem Ruffalem, další akční snímek Mercy s Chrisem Pinem a Rebeccou Ferguson, romantický thriller Verity s Anne Hathaway a Joshem Hartnettem nebo animovaná komedie Three Bags Full.

Existuje také vysoká pravděpodobnost, že společnost ještě letos oznámí obsazení a tvůrčí tým zpoza nové bondovky, která by se tak před kamery mohla dostat už v příštím roce. V kinech ji ale diváci neuvidí dříve než v létě 2027.

Více peněz míří do TV obsahu

Daleko větší částku ovšem Amazon utrácí za svou seriálovou tvorbu. Wilkinson například připomněl partnerům, že jedna epizoda Pána prstenů vyjde zhruba na 60 milionů dolarů. Mezi dražší kousky patří také špionážní Citadela, jejíž druhá řada dorazí v druhé polovině příštího roku. Pracovat by se mělo také na herním Tomb Raideru, kde hlavní roli podle všeho ztvární Sophie Turner – novinka od scenáristky Phoebe Waller-Bridge taktéž nebude nejlevnějším projektem.

Ačkoliv pak Amazon nedávno zrušil fantasy Kolo času, objednal si v mezičase již novou adaptaci ságy Powerless spisovatelky Lauren Roberts. Ta by měla cílit na mladší publikum oproti právě takovým Prstenům moci. Amazon rovněž v nedávné době oznámil, že chystá adaptaci herní série Mass Effect a do toho stále pracuje na seriálovém Warhammer univerzu s Henrym Cavillem. Zdá se tak, že peněženka Jeffa Bezose je skutečně bezedná.