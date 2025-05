Marvel oslavuje úspěch Thunderbolts*. Režisér by mohl natočit restart X-Menů

Nejnovější snímek studia Marvel slaví takový úspěch, že na jeho základě hodlají Kevin Feige a šéf Disney Bob Iger stavět i do budoucna.

Je to jen pár hodin, co Iger pochválil režiséra Jakea Schreiera za čerstvý úspěch snímku Thunderbolts* (nebo New Avengers, jak byl film neoficiálně přejmenován v samotném závěru a posléze i na sociálních sítích), a nyní přichází zpráva, že by se právě Schreier mohl stát tím, kdo pro Marvel Studios zrestartuje X-Meny.

Servery THR, Variety a Deadline uvádějí, že Schreier je ve hře o režii filmu X-Men, k němuž již existuje scénář od scenáristy Michaela Lesslieho (Macbeth, Hunger Games: Balada o ptácích a hadech). Všechny zprávy však rychle zdůrazňují, že se jedná teprve o začátek veškerých jednání, protože smlouva s Marvelem/Disney zatím nebyla uzavřena.

Pozitivní zprávou pro fanoušky však může být, že se Marvel zase jednou snaží hledat režiséry interně na základě předchozího úspěchu, a nikoli nabírat zvenčí, kde přece jen nikdy nelze dopředu odhadnout, jak taková blockbusterová příležitost pro neozkoušené tvůrce z převážně indie scény dopadne.

Thunderbolts* debutovali se skvělým hodnocením u diváků i kritiků (na Rotten Tomatoes má snímek 88 %, na ČSFD pak 82 %) a za první víkend v kinech zvládli utržit sumu 162 milionů dolarů celosvětově, což by při nižších mezivíkendových poklesech mělo znamenat, že se chválený snímek v klidu zaplatí (rozpočet činil 180 milionů) a producenti nejnovější komiksárny tak budou moci zase klidně spát.

© Marvel Studios

Schreierovo povýšení u Marvelu není až tak šokující, režisér se nedávno ponořil do světa Star Wars s režii epizody seriálu Skeleton Crew na Disney+ a předtím zaznamenal další obří úspěch se svou minisérií Beef na Netflixu. Přihrát mu nyní o řád významnější partičku tak může působit z dálky až příliš sebevědomě, Scheierův přístup u natáčení Thunderbolts*, kdy volil praktické efekty a co nejvíce reálných lokací, ale naopak vypovídá o tom, že by mohl být právě on tím pravým, kdo tenhle reboot zvládne se ctí.

Zraky fanoušků se nicméně už ubírají k příští marvelovce, kterou bude nová Fantastická čtyřka od režiséra Matta Shakmana (WandaVision), která nám ukáže, jak parta kamarádů a blízkých v čele s Pedro Pascalem přicestuje ze své alternativní retrofuturistické minulosti na „naši“ verzi Země a přidá se k Avengers (novým i starým) v boji proti Doctoru Doomovi s tváří Roberta Downeyho Jr.

Fantastická 4: První kroky má oficiální premiéru 24. července 2025.

© Marvel Studios