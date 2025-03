Sledovanosti v Česku vévodí velké návraty. Prima slaví s Hrdinou, Nova se Specialisty

V posledních dnech a týdnech se dařilo nejvíce seriálům, které už diváci a divačky dobře znají. Víkendová sledovanost Českého lva naopak mírně klesla.

Koncem února dorazila na streamovací platformu prima+ druhá řada populárního krimi seriálu Hrdina. Dnes už běžná praxe znamenala premiéru na televizních obrazovkách o pár dní později, tato taktika ovšem Primě relativně dobře funguje.

Přestože sledovanost první epizody druhé série (necelých 600 tisíc diváků) mírně klesla v porovnání s průměrem u první série (700 tisíc diváků), seriál přesto vzbudil u diváků a divaček TV Prima značný zájem a nadále se mu daří celkem držet zbylé televizní špičky.

V hodnocení pak druhá série dokonce mírně stoupla oproti té první. Zatímco první řada nenáročného krimiseriálu má na ČSFD pouhých 48 procent, u té druhé po dvou epizodách aktuálně svítí 54 procent. Seriál taky vyměnil režiséra. Místo Jana Haluzy (Co ste hasiči, Deníček moderního fotra) si za kameru tentokrát stoupnul Jaroslav Fuit (Jedna rodina, Jedině Tereza). Tak uvidíme, jestli další díly co se týče sledovanosti i kvalit ještě stoupnou, nebo bude zájem postupně uvadat.

Hrdina | zdroj: TV Prima

Ještě lepší výsledky zaznamenává TV Nova se svými seriály Specialisté a Případy mimořádné Marty. Marta s Tatianou Dykovou se zvládá držet těsně nad hranicí 900 tisíc diváků a divaček, což je pro tvůrce i televizi samozřejmě dobrý výsledek. Proti Případům mimořádné Marty pak stojí repríza krimi Hlava medúzy od Filipa Renče, která před lety při své premiéře u lidí vyvolala velký zájem a ten zjevně ani po letech neklesl. Bylo z toho 877 tisíc sledujících. Zatím tedy Nova vede.

Ještě o kus líp na tom jsou Specialisté, další z velkých jarních návratů. Již jedenáctá řada oblíbeného českého krimiseriálu TV Nova se sice netěší kdovíjak kladnému hodnocení (na ČSFD má 36 procent), sledovanost má ale stále enormní. Nový případ oblíbené skupiny vyšetřovatelů přilákal k obrazovkám minulý týden 1,06 milionu diváků a divaček, což z něj dělá jeden z nejsledovanějších pořadů celého týdne.

No a přihodíme ještě zajímavost k Českým lvům. Na těch si většinu cen mezi sebe podle očekávání rozdělily Vlny a Metoda Markovič: Hojer, ani takto populární česká díla ovšem nepomohla sledovanost vyšponovat k novému rekordu. Ba naopak, oproti loňsku (takřka 700 tisíc sledujících) se letošní přenos těšil pouze 647 tisícům diváků a divaček.

To je sice stále v normě pro několik posledních ročníků, přesto je otázka, jestli by tato česká protiváha k Oscarům neměla generovat o trochu vyšší čísla. Útěchou může být snad jen to, že letošní pořad je na ČSFD hodnocený na 62 procent, zatímco loni diváci a divačky udělili lvům pouhých 51 procent.

Zdroj: Kinobox https://www.kinobox.cz/clanky/tema/45404-tv-sledovanost-mimoradna-marta-nasla-konkurenci-z-mozaiky-je-obri-propadak