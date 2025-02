Netflix ovládla komedie s Ondřejem Vetchým. Je jedním z nejhůře hodnocených českých filmů roku 2024

Snímek Výjimečný stav šel do kin v polovině loňského října, návštěvnické rekordy ale zrovna nezbořil. Nyní komedie s Ondřejem Vetchým skončila na Netflixu, kde se okamžitě stala diváckým hitem a vévodí tabulce sledovanosti už celý týden od své premiéry.

Podle dat serveru Kinomaniak.cz na snímek režiséra Jana Hřebejka vyrazilo pouhých 108 tisíc lidí. Mizernou návštěvnost bohužel nepodpořily ani ohlasy. Vedle kritiků film odstřelili i běžní diváci. Ti snímku na tuzemské hodnotící databázi ČSFD.cz vystavili známku 48 procent, což z něj dělá jeden z nejhůře hodnocených domácích filmů v loňském roce.

„Když se necítí trapně tvůrci, tak já teda jo. Postava Ondry Vetchýho je jediný, co v tomto filmu stojí alespoň trošku za smích,“ napsal uživatel Enšpígl.

„Papírově zajímavý námět rozpadávající se naprosto tristní realizací, kdy většinu času nevíme na jaké úrovni humoru/satiry/apelu se vlastně ocitáme,“ dodává pak ještě například uživatel Othello.

Pro oceňovaného českého filmaře se jednalo o první celovečerní film do kin od jeho prequelové trilogie Zahradnictví, s níž se známý režisér ještě spolu se scenáristou Petrem Jarchovským pokusili navázat na svůj nejslavnější titul Pelíšky. Nutno však dodat, že ani tehdy se nesetkali s přílišným úspěchem.

Od té doby, co však streamovací gigant Netflix začal investovat do vysílacích práv na české filmy, můžou mnohé tituly nabrat druhý dech právě tam. Ne vždy se to podaří, jak ale dokazuje čerstvý případ Výjimečného stavu, kombinace jednoduché zápletky a známého herce na plakátu uživatelům a uživatelkám Netflixu většinou stačí k tomu, aby danému dílu dali šanci. Potvrzují to čísla ze serveru FlixPatrol, kde snímek dominoval sledovanosti v České republice od své premiéry až doteď.

Nutno však dodat, že novinka s Ondřejem Vetchým v uplynulém týdnu nečelila zrovna velké konkurenci. Na Netflixu bojovala o pozornost s romantickou komedií Honeymoon Crasher, která má jen o něco lepší hodnocení než český film. V posledních dnech pak Vetchému a spol. začal šlapat na paty ještě pár let starý animák Já, padouch 3.

Tak uvidíme, jak dlouho ještě bude snímek o rozhlasovém zpravodaji, který se ocitne v prekérní situaci, kdy se musí uchýlit k sérii mystifikačních reportáží, aby zachránil nejen své manželství, ale taky svoji pověst, českému Netflixu kralovat.

