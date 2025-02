Filmový divák se mění, investice do kinoreklamy ale rostou

Kina už asi nikdy nedosáhnou takové návštěvnosti jako před covidem. Přesto příjmy z reklamy by již brzy mohly dorovnat předpandemický stav. Jak se daří kinoreklamě a jakou roli dnes hraje v mediamixech zadavatelů, rozkrývá hlavní téma MAM 6/2025.

V roce 2024 zavítalo do českých kin přes 13 milionů diváků, což jsou zhruba dvě třetiny návštěvnosti rekordního roku 2019. Co do objemu reklamy je srovnání o něco pozitivnější. „Jsme zhruba na 85 procentech,“ prozrazuje Tomáš Volt, marketingový a obchodní ředitel sítě CineStar.

Renáta Bén, country manažerka společnosti New Age Advertising pro Česko a Slovensko, která prodává reklamu pro síť Cinama City, dodává: „I letos zatím vše nasvědčuje tomu, že růstový trend bude pokračovat. Předpoklad dosažení tržeb jako před covidem je tedy reálný.“

Reklama

Mírně rostoucí investice do kinoreklamy potvrzují data společnosti Nielsen i zástupci mediálních agentur. „Kino asi nikdy nebude vycházet nejlépe z pohledu ceny za oslovení či zhlédnutí. Na druhou stranu všichni vnímáme jeho ‚kvalitativní aspekty‘,“ vysvětluje Lukáš Bartoň, šéf agentury PHD.

A o převažujících pozitivech tohoto mediatypu mluví i zadavatelé, kteří jsou v kinech aktivní. „Během covidu došlo z naší strany k poklesu investic, ale po znovuotevření kin jsme se je rozhodli opět zvýšit, protože jsou stabilním a efektivním kanálem pro komunikaci se zákazníky,“ popisuje Kateřina Třísková, brand manažerka společnosti Coca-Cola.

O tom, proč rozvoj VOD platforem zasahuje kina méně, než se čekalo, jak být v kinoreklamě efektivní na plátně i mimo něj či jestli do sálů a předsálí pronikne programatika, čtěte jen zde.