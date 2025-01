Tištěné letáky sledují bezmála dvě třetiny spotřebitelů

Polovina Čechů považuje tištěné letáky za nejdůvěryhodnější a nejpřehlednější zdroj nákupních informací, ukazuje průzkum Confess pro Českou distribuční.

„Výsledky průzkumu ukazují, že tištěné letáky mají pro spotřebitele stále zásadní význam. Nic na tom nemění ani rostoucí obliba digitálních nabídek, které z různých důvodů nevyhovují zdaleka všem,“ uvádí Jaroslav Staněk, manažer marketingu a komunikace České distribuční, která je součástí skupiny Vltava Labe Media a největším distributorem tištěných letáků v Česku.

Podle průzkumu agentury Confess, který byl realizován na přelomu roku 2024 na reprezentativním vzorku 1000 respondentů, si celkem 64 procent Čechů hledá informace o nabídkách prodejců v tištěných letácích. Pravidelně je používá 32 procent respondentů. Online letáky i mobilní aplikace obchodníků pravidelně sleduje jen zhruba čtvrtina spotřebitelů.

Češi také považují tištěné letáky za nejdůvěryhodnější (49 % respondentů) a nejpřehlednější (43 %) informační médium pro nakupování. Včetně těch, kteří používají spíše online verzi letáků.

Letáky do schránky dostává většina českých domácností a zpravidla je také někdo z jejích členů pročítá. Pouze sedm procent respondentů uvedlo, že přímo zakázalo vhazování tištěné reklamy do svých schránek. Naopak 14 procent Čechů letáky do schránky nedostává, přestože by o ně mělo zájem.

„Kvůli energetické krizi, nedostatku papíru a dalším výzvám posledních let část obchodníků přistoupila k omezení distribučních plánů, což mohlo znamenat výpadky nebo ukončení distribuce letáků v konkrétních lokalitách,“ vysvětluje Staněk.

„Naše geomarketingové analýzy však poukazovaly na nevyužitý potenciál některých oblastí a výsledky průzkumu to potvrzují,“ dodává ještě.

Podle průzkumu téměř třetina čtenářů tištěných letáků podle nich nakupuje téměř vždy, což je výrazně více než u uživatelů mobilních aplikací (17 %), agregátorů slev či webových stránek (9 %).

Čtvrtina spotřebitelů sestavuje svůj nákupní seznam podle tištěných letáků při každém nakupování a třetina zhruba v polovině případů. Pouze 15 procent respondentů uvedlo, že se při přípravě nákupního seznamu nikdy neinspiruje tištěnými letáky.

Již z dřívějších průzkumů opakovaně vyplynulo, že spotřebitelé v letácích nejčastěji vyhledávají potraviny a drogerii s kosmetikou. Přes 40 procent nakupujících v tištěných letácích zajímá sleva na zboží v konkrétní kategorii bez ohledu na značku, 28 procent respondentů vyhledává slevu konkrétního výrobku nebo značky.

Průzkum také zjišťoval názory spotřebitelů na případné zavedení recyklačního poplatku za tištěné letáky. Nové opatření je součástí návrhu novely zákona o obalech, který připravilo Ministerstvo životního prostředí.

Bezmála polovina Čechů s dodatečným zpoplatněním letáků nesouhlasí, čtvrtina respondentů zatím nemá jasno. Tři z deseti spotřebitelů se zavedením tohoto poplatku souhlasí.

Omezení přístupu k tištěným letákům by pro velkou část spotřebitelů nebylo přijatelné. Polovina čtenářů letáků se v takovém případě obává zhoršení informovanosti o slevách a výhodných nabídkách.