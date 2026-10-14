Portu představuje nový koncept. Investování spojuje s klidem a fialovým kocourem

Investiční platforma Portu spustila dlouhodobý komunikační koncept Investuj. Nestresuj. Jeho hlavními postavami jsou fialový kocour a vystresovaná veverka, kteří představují dva odlišné přístupy k investování.
Koncept připravila agentura Darwin and the Machines na základě zákaznického průzkumu a auditu komunikace investičního trhu. Portu má násobně nižší rozpočet než většina konkurentů, a proto hledalo způsob, jak se odlišit od značek, které ve své komunikaci často využívají herce, sportovce nebo obecné finanční motivy. Nový koncept staví na snadno rozpoznatelných postavách a emoci klidu, kterou chce značka spojovat s investováním prostřednictvím své platformy.
Fialový kocour představuje investora, který se spoléhá na Portu, zatímco jeho protějškem je chaotická veverka symbolizující stresující a překombinovaný přístup k investicím. „Důležité pro nás bylo, aby provedení maskota fungovalo v obraze do dvou sekund, nemusíte nic vysvětlovat a okamžitě z něj cítíte požadovanou emoci,“ říká kreativní ředitel Darwin and the Machines Michal Pastier. Dvojice zároveň umožňuje rozvíjet komunikaci pro další produkty, například dětské, studentské a důchodové účty, i mimo klasickou reklamu.
O AI produkci se postaralo studio Fameplay pod vedením Lukáše Záhoře, zvukovou stránku zajistilo Darq Studio. Využití umělé inteligence má usnadnit rozšiřování konceptu do dalších situací, produktových témat a formátů při zachování jednotné podoby postav. Na projektu se za agenturu podílel také strategický ředitel Juraj Pobjecký, za Portu pak CMO Lukáš Falta.
Kampaň s claimem Portu. Investuj. Nestresuj. běží od 17. srpna 2026 v Česku a na Slovensku. Využívá televizi, venkovní reklamu (OOH), online prostředí a rádio. Nejde přitom o jednorázovou sezonní kampaň, ale o dlouhodobý positioning značky, na kterém chce Portu stavět v horizontu několika let.