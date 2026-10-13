Outbreak rozdělil kampaň pro Myslík mezi rodiče a děti

Agentura Outbreak připravila pro Emco online kampaň k uvedení dětské značky Myslík na český a slovenský trh. Komunikace představuje Super kuličky bez přidaného cukru.
Kampaň rozděluje sdělení podle cílových skupin. Rodičům přibližuje přednosti produktu a staví na důvěře ve značku Emco, zatímco dětem představuje chuť Super kuliček prostřednictvím hravého světa maskota Myslíka. S tímto rozdělením přišel Outbreak nad rámec původního zadání a právě návrhem odlišného přístupu uspěl ve výběrovém řízení.
„Outbreak nás zaujal rozdělením komunikace na rodiče a děti, které nebylo součástí zadání. Víme, že každá skupina hledá jiný benefit: rodičům představujeme přednosti produktu, dětem jeho chuť a hravý svět Myslíka. Díky chytrému využití AI jsme navíc mohli v rámci rozpočtu připravit více obsahu pro mladé publikum zvyklé na TikTok a pestrou nabídku krátkých videí,“ říká Kamil Varhánek, šéf marketingu Emco.
Pro každou cílovou skupinu vznikl jeden dvacetisekundový hlavní spot a tři šestisekundové varianty. Produkce kombinuje záběry s dětskými herci s dalšími obrazovými prvky vytvořenými pomocí umělé inteligence. Její využití podle Emca umožnilo připravit více obsahu pro mladé publikum v rámci stanoveného rozpočtu.
Kreativní vedení zajistil Outbreak, produkci měla na starosti společnost Brainz Studios pod vedením režiséra Jakuba Smoljaka. Kampaň navazuje na dlouhodobou spolupráci agentury s Emcem.