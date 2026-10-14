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McCann boduje s kampaní Here to Stay. Po Cannes uspěl i na Golden Drum

McCann - Mastercard
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Kampaň Here to Stay pro Mastercard získala na festivalu Golden Drum ve slovinské Portoroži zlato, stříbro, bronz a speciální cenu Best of Social Good. Navázala tak na zisk bronzového lva z Cannes Lions.

Kampaň vznikla pro slovenský trh v úzké spolupráci agentur McCann Poland a McCann Prague. Reaguje na problém nevyužitého pracovního potenciálu: na Slovensku chybí přibližně 105 000 pracovníků, zatímco řada lidí, zejména migrantů, pracuje pod úrovní své kvalifikace. Hlavním výstupem projektu je digitální nástroj na webu kamdalej.sk, který propojuje agregovaná transakční data, informace z trhu práce a poznatky z oblasti migrace. Uživatelům pomáhá hledat vhodné kariérní cesty a ukazuje, kde mohou své dovednosti uplatnit nebo dále rozvíjet.

Český a polský tým pracovaly od začátku jako jeden celek, od prvotních strategických úvah přes nastavení komunikačních principů až po finální realizaci. Na strategii se podíleli Maria Gajkowska a Aleš Vyhlídal, accountské týmy vedly Paula Poturalska a Monika Semerádová. Samotnou komunikaci připravil McCann Prague, konkrétně jeho Mastercard tým a kreativní duo Kotulek a Rídl pod vedením polského creative directora Bartka Klimaszewského. Kampaň staví na skutečných příbězích lidí, kteří si na Slovensku vybudovali nové zázemí. Dokumentárně laděné spoty natočil režisér Jakub Křen, fotografickou část vytvořil Tomáš Vrana.

Na projektu spolupracovaly také Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), která pomohla zapojit migranty, a pracovní portál Profesia.sk. Z festivalu Golden Drum si kampaň odvezla speciální cenu Best of Social Good, zlato v kategorii Genius Loci / Local Spirit, stříbro v digitální kategorii Omni-Channel Drum a bronz v kategorii Brand Building. Úspěch zaznamenala také na Cannes Lions 2026, kde získala bronzového lva v kategorii Creative Data za strategii založenou na datech. Projekt volně navazuje na dřívější iniciativy Where to Settle a Room for Everyone, které v Polsku, Česku a na Slovensku pomáhaly lidem hledat pracovní příležitosti nebo rozvíjet vlastní podnikání.

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