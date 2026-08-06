Mít svůj limit dělá hru lepší. Allwyn v Česku zahajuje kampaň na podporu zodpovědného hraní

Stejně jako je přirozené znát své možnosti při cvičení, jídle nebo nakupování, měla by být vědomá kontrola samozřejmostí i při zábavě. Společnost Allwyn Česko v nové kampani ukazuje, že limity nejsou překážkou, ale nástrojem pro lepší a bezpečnější zážitek. Kampaň má za cíl kromě osvěty zvýšit povědomí o praktických nástrojích, které zákazníkům pomáhají mít hraní pod kontrolou, a naučit je aktivně využívat.
Novou kampaní se Allwyn snaží změnit vnímání herních limitů od zdánlivé překážky k praktickému pomocníkovi. Napříč televizí, online prostředím i sociálními sítěmi připomíná široké veřejnosti, že mít svůj limit není omezení. Komunikace pracuje s každodenními situacemi zaměřenými na sebeovládání. Ať už jde o čas strávený v práci, nakupováním, sportovním výkonem nebo při pocitu sytosti při jídle, lidé přirozeně dělají rozhodnutí, která vycházejí ze znalosti vlastních hranic. Známé momenty sebeovládání přenáší Allwyn do světa loterií a her. Finální klíčový vizuál kampaně nese sdělení „Je dobré mít svůj limit“ a doplňuje ho výzva k nastavení limitů v herním účtu Allwyn.
Allwyn zákazníkům nabízí řadu preventivních nástrojů, které jim pomáhají udržet hraní v rovině bezpečné zábavy. Lidé mají možnost nastavit si finanční i časové stropní hranice (např. denní či měsíční limity vkladů a sázek). V herním účtu se zároveň zobrazuje historie hraní, výdaje i čas strávený hrou. Kalkulačka umožňuje snadný výpočet toho, kolik prostředků může zákazník bezpečně uvolnit na hraní. Skrze sebehodnotící anonymní testování si může každý ověřit, zda je jeho hraní stále pod kontrolou a v bezpečné zóně. Systém na pozadí vyhodnocuje chování zákazníka a upozorňuje na případné změny herních návyků.
Prevenci vzniku rizikového chování se Allwyn věnuje v programu Hraj s rozumem. Pokud zákazník nebo jeho blízcí cítí, že hraní přestává být pod kontrolou, mohou kontaktovat zákaznickou linku Allwynu, kde jsou k dispozici vyškolení specialisté. Ti pomohou vyhodnotit situaci a nabídnou vhodnou formu podpory, ať už prostřednictvím bezplatné psychologické péče ve spolupráci s platformou Hedepy, nebo přímým přepojením na Linku pomoci, kde se problematice závislostního chování věnují odborníci.
Spuštění komunikace zapadá do dlouhodobé vize společnosti. Kampaň přímo podporuje celkovou strategii a ambici Allwynu posilovat svou pozici nejbezpečnějšího místa ke hraní a stát se nejzodpovědnější globální společností v oblasti herní zábavy. „Zodpovědné hraní pro nás není formální povinností, ale základním pilířem celého našeho podnikání. Naším cílem je vytvářet prostředí, kde je zábava spojena s pocitem bezpečí a kontroly. Chceme ukázat, že nastavit si vlastní limity není omezení, ale chytrý způsob, jak si hru užít zodpovědně. Stejně jako si dnes automaticky zapínáme bezpečnostní pás v autě, věříme, že i nastavení herních limitů se stane běžnou a samozřejmou součástí bezpečného hraní,“ říká Kateřina Muráni, manažerka Zodpovědného hraní ve společnosti Allwyn Česko.
„Spotřebitelé – a zvlášť v Česku – mají velmi neradi pocit, že jim reklama něco zakazuje nebo je příliš vychovává. Proto jsme v nové kampani pro Allwyn zvolili spíše humornější podání, které vychází z realistických insightů. Asi každý z nás zažil pocit, kdy si na talíř naložil trochu víc, než bylo zdrávo, nebo se nechal strhnout nákupní horečkou. Jsou to přesně ty situace ze života, na kterých chceme přirozenou formou ukázat, že nastavení limitů a určité ‚sebeomezení‘ může být vlastně velmi zdravé,“ říká Marek Nieslanik, Creative Director agentury Fairy Tailors.
Produkci reklamních spotů zajistilo audiovizuální studio Heroes Prague ve spolupráci s režisérem Kiliánem Vrátníkem a kameramanem Tomášem Šťastným. Pro úsporu času i nákladů byla jako plnohodnotný postprodukční nástroj využita AI.
Allwyn patří od roku 2021 mezi hlavní partnery projektu Zodpovědné hraní, který pod záštitou Institutu pro regulaci hazardních her (IPRH) pomáhá, aby hraní zůstalo bezpečné a pod kontrolou. Společnost je dále součástí iniciativy mezinárodní loterní asociace European Lotteries (EL) a plní mezinárodní standardy zodpovědného přístupu. Je také držitelem mezinárodního certifikátu zodpovědného hraní European Lotterie (EL) a současně certifikátu zodpovědného hraní od Světové loterijní asociace (WLA). Tyto certifikáty nezávisle potvrzují, že ochrana zákazníků je v Allwynu na nejvyšší světové úrovni.