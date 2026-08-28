Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

ČSOB míří na mladé s platformou Na rozjezd. Kampaň od VCCP využívá motiv finanční terapie

ČSOB představuje novou platformu Na rozjezd, která má mladým lidem pomoci zvládnout první kroky k samostatnosti. Její spuštění doprovází kampaň od agentury VCCP, jež téma finanční nejistoty zasazuje do prostředí terapeutovny.

ČSOB rozšiřuje svou komunikaci směrem k mladé generaci o dlouhodobou platformu Na rozjezd, jejímž cílem je nabídnout podporu lidem ve věku 18 až 27 let při vstupu do samostatného života. Nový projekt propojuje praktické rady, vzdělávací obsah, produktové nabídky banky i benefity partnerských firem.

Vznik platformy reaguje na potřeby mladých dospělých, kteří podle průzkumu ČSOB zpravidla opouštějí rodinné zázemí kolem 22. roku života. Z dat banky zároveň vyplývá, že polovina mladých očekává od své banky pomoc s finančním plánováním a zhruba třetina také podporu na cestě k finanční nezávislosti.

„ČSOB chce být partnerem pro změny, kterými lidé během života procházejí. Osamostatnění přitom není jedna změna, ale celá série důležitých momentů, které mladý člověk často zažívá poprvé. S prvním bydlením, výplatou nebo třeba podnikáním přicházejí nové možnosti, ale také spousta otázek,“ říká Jiří Jón, výkonný ředitel skupinové komunikace v ČSOB.

Praktický obsah i partnerské výhody

Centrem projektu je webová platforma, která nabízí krátká videa, články a návody zaměřené na témata spojená se studiem, prací, podnikáním, bydlením, cestováním či zhodnocováním financí. Obsah však přesahuje oblast bankovnictví a věnuje se také mezilidským vztahům, zvládání stresu nebo psychické pohodě.

Součástí platformy jsou rovněž nabídky produktů ČSOB a výhody od partnerských společností. Uživatelé zde najdou například slevy na elektřinu nebo osobní terapii. Banka počítá s průběžným rozšiřováním obsahu o další témata i materiály.

Podle Jiřího Jóna se platforma snaží reflektovat rozdílnou úroveň finanční gramotnosti mezi mladými lidmi. Vedle základních návodů proto nabídne i detailnější obsah pro ty, kteří se chtějí jednotlivým oblastem věnovat do hloubky.

VCCP staví komunikaci do terapeutovny

Spuštění platformy doprovází kampaň z dílny agentury VCCP, která se podílela také na vývoji webu a produkci veškerého videoobsahu. Kreativní koncept vychází z fenoménu terapie, která je podle tvůrců blízká současné mladé generaci jako prostor pro otevřené sdílení nejistot a obav.

Kampaň proto přenáší terapeutický rámec do prostředí každodenních finančních a administrativních situací. Vzniká tak koncept „finanční terapie“, kde jsou otázky týkající se prvního bydlení, podnikání nebo správy vlastních financí přirozenou součástí dialogu.

„Chtěli jsme pracovat s konceptem, který je mladým lidem blízký a umožňuje otevřeně pojmenovat obavy, které s osamostatňováním přicházejí. Stejně důležitá je ale podoba samotné platformy. Je postavená na praktickém obsahu a využívá formáty i kanály, v nichž dnes mladí lidé odpovědi na své otázky přirozeně hledají,“ uvádí Milica Petrik, Head of Digital ve VCCP.

Sociální sítě jako hlavní komunikační kanál

Kampaň odstartovala 14. srpna a je nasazena především v online prostředí a na sociálních sítích. Jednotlivé výstupy vizuálně i obsahově pracují s prostředím terapeutovny a odkazují na platformu Na rozjezd, kde jsou dostupná videa i další praktické materiály.

Produkci kampaně zajistila společnost Monte-Video, režie se ujala Michaela Poláková a fotografie vytvořil Adam Špalek.

Nová iniciativa tak ukazuje snahu ČSOB posunout komunikaci s mladými klienty od produktové nabídky směrem k dlouhodobému poradenskému a vzdělávacímu partnerství, které reflektuje nejen finanční, ale i širší životní výzvy spojené se vstupem do dospělosti.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Reklama
MAM_mockup_230x307_cover_2026-27_srpen
ČÍST

Měsíčně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Reklama
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_mockup_230x307_cover_2026-27_srpen
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Customer, hands and concierge with service bell for request assistance or help in hotel
Zadavatelé a značky
Host nepřichází kvůli logu
U017794
Média a trh
Konec newsroomů
ČT stávka
Média a trh
ČT a ČRo zalehly na matrace

MAM Exkluzivně v časopise

Richard Valtr
Komunita a lidé
Hotely toho o hostech vědí spoustu. Využívají ale jen malou část
Olmer_Datarun
Komunita a lidé
S Datarunem máme velké plány
Liane Rothenberger
Komunita a lidé
Terorismus těží z médií víc než média z terorismu
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Reklama vstupuje do ChatGPT. První česká agentura ji už testuje s klienty
Mediální nákup
Reklama vstupuje do ChatGPT. První česká agentura ji už testuje s klienty
Lidé
Zemřela reklamní manažerka a podnikatelka Kamila Mortimer
Staropramen Kateřina Pavlíková
Komunita a lidé
Komunikaci Pivovarů Staropramen nově řídí Kateřina Pavlíková
Aqualand Moravia
Kreativita a kampaně
Aqualand Moravia boduje na watchtime. Spot z Chorvatska oslovil 1,8 milionu lidí
Reklama vstupuje do ChatGPT. První česká agentura ji už testuje s klienty
Mediální nákup
Reklama vstupuje do ChatGPT. První česká agentura ji už testuje s klienty
Lidé
Zemřela reklamní manažerka a podnikatelka Kamila Mortimer
Staropramen Kateřina Pavlíková
Komunita a lidé
Komunikaci Pivovarů Staropramen nově řídí Kateřina Pavlíková
Aqualand Moravia
Kreativita a kampaně
Aqualand Moravia boduje na watchtime. Spot z Chorvatska oslovil 1,8 milionu lidí
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ