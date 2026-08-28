ČSOB míří na mladé s platformou Na rozjezd. Kampaň od VCCP využívá motiv finanční terapie

ČSOB představuje novou platformu Na rozjezd, která má mladým lidem pomoci zvládnout první kroky k samostatnosti. Její spuštění doprovází kampaň od agentury VCCP, jež téma finanční nejistoty zasazuje do prostředí terapeutovny.
ČSOB rozšiřuje svou komunikaci směrem k mladé generaci o dlouhodobou platformu Na rozjezd, jejímž cílem je nabídnout podporu lidem ve věku 18 až 27 let při vstupu do samostatného života. Nový projekt propojuje praktické rady, vzdělávací obsah, produktové nabídky banky i benefity partnerských firem.
Vznik platformy reaguje na potřeby mladých dospělých, kteří podle průzkumu ČSOB zpravidla opouštějí rodinné zázemí kolem 22. roku života. Z dat banky zároveň vyplývá, že polovina mladých očekává od své banky pomoc s finančním plánováním a zhruba třetina také podporu na cestě k finanční nezávislosti.
„ČSOB chce být partnerem pro změny, kterými lidé během života procházejí. Osamostatnění přitom není jedna změna, ale celá série důležitých momentů, které mladý člověk často zažívá poprvé. S prvním bydlením, výplatou nebo třeba podnikáním přicházejí nové možnosti, ale také spousta otázek,“ říká Jiří Jón, výkonný ředitel skupinové komunikace v ČSOB.
Praktický obsah i partnerské výhody
Centrem projektu je webová platforma, která nabízí krátká videa, články a návody zaměřené na témata spojená se studiem, prací, podnikáním, bydlením, cestováním či zhodnocováním financí. Obsah však přesahuje oblast bankovnictví a věnuje se také mezilidským vztahům, zvládání stresu nebo psychické pohodě.
Součástí platformy jsou rovněž nabídky produktů ČSOB a výhody od partnerských společností. Uživatelé zde najdou například slevy na elektřinu nebo osobní terapii. Banka počítá s průběžným rozšiřováním obsahu o další témata i materiály.
Podle Jiřího Jóna se platforma snaží reflektovat rozdílnou úroveň finanční gramotnosti mezi mladými lidmi. Vedle základních návodů proto nabídne i detailnější obsah pro ty, kteří se chtějí jednotlivým oblastem věnovat do hloubky.
VCCP staví komunikaci do terapeutovny
Spuštění platformy doprovází kampaň z dílny agentury VCCP, která se podílela také na vývoji webu a produkci veškerého videoobsahu. Kreativní koncept vychází z fenoménu terapie, která je podle tvůrců blízká současné mladé generaci jako prostor pro otevřené sdílení nejistot a obav.
Kampaň proto přenáší terapeutický rámec do prostředí každodenních finančních a administrativních situací. Vzniká tak koncept „finanční terapie“, kde jsou otázky týkající se prvního bydlení, podnikání nebo správy vlastních financí přirozenou součástí dialogu.
„Chtěli jsme pracovat s konceptem, který je mladým lidem blízký a umožňuje otevřeně pojmenovat obavy, které s osamostatňováním přicházejí. Stejně důležitá je ale podoba samotné platformy. Je postavená na praktickém obsahu a využívá formáty i kanály, v nichž dnes mladí lidé odpovědi na své otázky přirozeně hledají,“ uvádí Milica Petrik, Head of Digital ve VCCP.
Sociální sítě jako hlavní komunikační kanál
Kampaň odstartovala 14. srpna a je nasazena především v online prostředí a na sociálních sítích. Jednotlivé výstupy vizuálně i obsahově pracují s prostředím terapeutovny a odkazují na platformu Na rozjezd, kde jsou dostupná videa i další praktické materiály.
Produkci kampaně zajistila společnost Monte-Video, režie se ujala Michaela Poláková a fotografie vytvořil Adam Špalek.
Nová iniciativa tak ukazuje snahu ČSOB posunout komunikaci s mladými klienty od produktové nabídky směrem k dlouhodobému poradenskému a vzdělávacímu partnerství, které reflektuje nejen finanční, ale i širší životní výzvy spojené se vstupem do dospělosti.