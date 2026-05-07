Vitana startuje grilovací kampaň 2026. Sází na AI i silný slogan „Je čas gorilovat“

Vitana spouští svou klíčovou marketingovou aktivitu roku – grilovací kampaň 2026. Nový spot staví na ikonické gorile, která přichází s aktualizovanou podobou i rolí, a zároveň přináší call to action „Je čas gorilovat“. Kampaň podporuje také inovovaný design produktů a poprvé ve větší míře využívá prvky umělé inteligence.

Vitana dlouhodobě pracuje s grilováním jako s vlastním komunikačním prostorem a buduje jeho jasné rituály i emoce. Klíčovou roli v tom hraje gorila, která je už devět let symbolem značky. V kampaních se objevovala v různých situacích, vždy ale jako hybatel dění, který určuje tempo i atmosféru.

V letošním spotu tuto roli ještě posiluje a ukotvuje Vitanu jako značku, která „vlastní“ grilovací moment. Gorila aktivně vstupuje do děje, popohání hlavního představitele a přirozeně spouští akci. Slogan „Je čas gorilovat“ tak funguje jako jasná výzva, která proměňuje běžné chvíle v impulz ke grilování.

„Naším cílem bylo posunout gorilu nejen vizuálně, ale i charakterově. Chtěli jsme vytvořit postavu, která působí živě, uvěřitelně a dokáže přirozeně nést hlavní sdělení celé kampaně,“ říká Michaela Plecitá, marketingová manažerka společnosti Orkla Foods Česko a Slovensko, do jejíhož portfolia Vitana patří.

Na kampani spolupracovala kreativní agentura GATE78 s IS Produkcí a značkou Vitana. Režie se ujal David Chvátal, kameru měl na starosti Tomáš Šťastný.

Hybridní produkce s využitím AI

Zásadním prvkem realizace je hybridní produkční přístup, který kombinuje hrané scény s AI generovanou postavou gorily. Tu během natáčení ztvárnil herec, jehož mimika, pohyb i interakce s prostředím určily výsledný charakter digitální postavy.

„Herecký výkon se převáděl do digitální podoby už během natáčení, takže tým měl okamžitou zpětnou vazbu, jak gorila funguje v obraze. Tomu bylo možné přizpůsobit herectví i rytmus scén. Finální podoba vznikla v postprodukci,“ popisuje Radek Kameník z kreativní agentury GATE78. Tento přístup umožnil větší kontrolu nad výsledným vizuálem, zefektivnil produkční proces a zároveň otevřel nové kreativnější možnosti práce s obrazovým vyprávěním.

Grilovací sezóna je pro Vitanu každoročně nejdůležitějším momentem a pravidelně proto přináší svým zákazníkům novinky na gril. Ani v letošním spotu nezapomíná na představení novinky – řady grilovacích omáček v příchutích Kečup & mayo, Hořčice & med, Burger se slaninovou příchutí a Hořčice & mayo v novém designu a balení.

Tisková zpráva

