Společně jsme Český rozhlas: nová komunikace značky staví na propojení s posluchači, síle hlasu a symbolu mikrofonu

Český rozhlas spouští novou dlouhodobou komunikaci značky s hlavním mottem „Společně jsme Český rozhlas“. Chce v ní zdůraznit přímý vztah mezi veřejnoprávním rozhlasem a posluchači a ukázat, že Český rozhlas je lidem nablízku v mnoha různých situacích, od zpravodajství přes kulturu a sport až po vzdělávání, inspiraci či mimořádné události.
Komunikace odstartuje 11. května 2026 audio spoty ve vlastním vysílání stanic Českého rozhlasu a postupně se objeví i v online prostředí, na sociálních sítích, v printu a v dalších vizuálních formátech.
„Sdělením Společně jsme Český rozhlas chceme podtrhnout, že Český rozhlas nevzniká jen ve studiích, ale v živém vztahu s posluchači. Je přítomný tam, kde lidé hledají spolehlivé informace, kulturní zážitky, sportovní emoce, inspiraci nebo oporu v mimořádných chvílích. Novou komunikací chceme ukázat Český rozhlas jako celek, jako veřejnou službu, která má v každodenním životě lidí své nezastupitelné místo,“ říká Jiří Malina, ředitel Marketingu a digitálních služeb Českého rozhlasu.
Ústředním motivem komunikace je mikrofon jako základní symbol audia, hlasu a rozhlasové práce. Český rozhlas se jeho prostřednictvím vrací k tomu, co je pro rádio nejvlastnější: k lidskému hlasu, zvuku a schopnosti zachytit důležité okamžiky tak, aby byly blízko posluchačům. Mikrofon zároveň funguje jako vizuální zkratka pro spojení mezi tím, kdo mluví, natáčí a vysílá, a tím, kdo poslouchá.
Silné sdělení, audio v popředí
První vizuály představují několik hlavních oblastí, ve kterých se lidé s Českým rozhlasem setkávají. Motiv „Hlas kultury“ zasazuje mikrofon do prostředí koncertního sálu, „Hlas sportu“ pracuje s atmosférou fotbalového hřiště, „Hlas událostí“ ukazuje rozhlas v kontextu pokrytí mimořádných situací a „Hlas inspirace“ odkazuje ke vzdělávání, poznávání a tvořivosti. V dalších výstupech komunikace se objeví také témata literárně dramatické tvorby a obsahu pro rodiny s dětmi.
Součástí komunikace jsou také audio spoty v délce do 30 sekund, které zazní ve vysílání stanic Českého rozhlasu a v dalších audio formátech od 11. května 2026. Navazují na hlavní myšlenku „Společně jsme Český rozhlas“ a pracují s motivem hlasu, který má každý člověk svůj vlastní, ale zároveň dokáže spojovat. Ve spotech zaznívá sdělení „Takový hlas máme všichni“, které připomíná, že Český rozhlas není jen instituce nebo soubor stanic, ale vztah mezi těmi, kdo mluví, natáčejí a vysílají, a těmi, kdo poslouchají. Hlasy spotů jsou herci Vasil Fridrich a Petra Bučková.
Český rozhlas zároveň připravuje video spoty „Společně jsme Český rozhlas“, jejichž uvedení je plánováno na druhou polovinu června. Komunikace je koncipována jako dlouhodobá a bude se postupně rozvíjet napříč dalšími formáty a tématy.
Kreativní koncept vznikl ve spolupráci interního týmu Českého rozhlasu a agentury Dentsu Czech Republic, které se společně podílely na nápadu i realizaci nové komunikace.