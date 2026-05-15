Sedlčanský Hermelín se v nové hokejové kampani proměnil v puk

Sedlčanský Hermelín poprvé přichází s hokejovou kampaní. V novém balení, televizním spotu a dalších reklamních formátech se  sýr mění v hokejový puk. Kampaň od Publicis Groupe tak formou reklamního spotu mimo jiné doprovází letošní přenosy v ledním hokeji na ČT Sport.

„Sedlčanský Hermelín je oblíbený sýr, který nyní chceme spojit s chvílemi fandění a společného času při sledování českých hokejových zápasů. A tvar sýru vlastně mluví za vše,” říká Valéria Polnická, Senior Brand Manager v Savencia.

Reklamní spot vychází z konceptů předchozích reklam natočených tradiční cestou, které současný kampaňový koncept doplňuje o úpravy pomocí umělé inteligence. Kreativu vytvořil tým Saatchi & Saatchi Prague, nasazení kampaně zajistil mediální tým Publicis Groupe. Jde tak o další příklad implementace Power of One přístupu.

„Jídlo a fandění k sobě prostě patří. A Sedlčanský Hermelín a hokej je jedním ze spojení, které nám dělá radost. Doufáme, že lidi bude bavit stejně jako nás,” doplňuje Jiří Lebeda, Group Head v Publicis Groupe.

Instore komunikace začala v dubnu, následně se rozšířila na televizi a OOH. Poběží do konce května.

Vizitka kampaně:

  • Account management: Veronika Hurdová, Terézia Kavecká, Saatchi & Saatchi Prague
  • Art Director: Klára Cooper, Jakub Havlík, Saatchi & Saatchi Prague
  • Copywriter: Vojtěch Vaník, Saatchi & Saatchi Prague
  • Motion designer: Martin Mašík, Saatchi & Saatchi Prague
  • Production manager: Martin Stránský, Publicis Groupe
  • Media Planning: Jaroslav Hedvičák, Jiří Lebeda, Patrik Labaš, Publicis Groupe Czech Republic
  • Strategie: Jan Babický, Publicis Groupe
  • Crossmediální tým: Jan Hlubek, Jitka Šarochová, Martin Ženka, Publicis Groupe
  • Packaging a klíčový vizuál: LineArt: Tereza Chytilová Copywriter a Idea maker, Adéla Denková Senior Art Director, Tomáš Válek Senior Art Director, Pavla Pelikánová Account Manager
  • Média: TV, digital, OOH, Instore rádio
  • Trvání kampaně: duben–květen 2026

