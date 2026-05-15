Rohlík za korunu a recept na katův šleh. Košík.cz představil svůj retro týden inspirovaný 90. lety

Online supermarket Košík.cz naskočil na retro vlnu a představil vlastní speciální nabídku, která se vrací v čase o 30 let zpátky. Kromě rohlíku za jednu korunu se v ní objeví přes dalších 300 produktů z 90. let. Retro týden na Košíku doplní také tematické recepty a přizpůsobená vizuální komunikace.

Košík.cz reaguje na českou oblibu tematických nabídek a představuje svoji verzi retro týdne. Do speciální akce inspirované „devadesátkami“ zahrne potraviny i drogerii, na které byli zvyklí lidé před třiceti lety. Celkově jde o více jak 300 produktů, které jsou z velké části zařazeny do různých zvýhodněných a akčních nabídek, a patří mezi ně například arizonky, rolky v aspiku nebo instantní polévky. Největším trhákem v nabídce je rohlík za 1 Kč, což odpovídá jeho ceně před třiceti lety.

Kromě retro produktové nabídky na svém webu Košík publikoval i tematické recepty. Jedním kliknutím si tak zákazník může do nákupního košíku přidat vše potřebné na lečo, katův šleh, nudle s mákem nebo legendární míchaný nápoj beton. Celý retro týden navíc Košík propaguje tematicky skrze kurýra v šusťákové bundě a džínových kraťasech, který nákup doručuje ve Škodě Forman v barvách Košíku.

„Naším retro týdnem chceme ukázat, kam jsme se za těch 30 let posunuli. K výběru sortimentu jsme přistupovali tak, že si z devadesátek vezmeme to dobré, co máme rádi – třeba ten rohlík za korunu. Ale styl nakupování se už dávno posunul k objednávkám online s doručením domů bez starostí. Komunikačně jde o malou odbočku, která je ale pořád součástí našeho konceptu ‚Už nemusíte žít v minulosti‘, jen tentokrát místo středověku přinášíme obrázek toho, jak by mohlo vypadat doručování nákupů v devadesátkách,“ říká Markéta Langášová, Chief customer officer Košík.cz.

