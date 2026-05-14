Největší slabina produktu jako hlavní hrdina kampaně. Chupa Chups záměrně uvedl lízátko, které nejde otevřít

Zatímco by většina značek notoricky známý problém tiše odstranila, Chupa Chups se rozhodl udělat přesný opak. Vzal frustraci z obtížného otevírání, která se stala kulturním fenoménem, a udělal z ní hlavní téma své nové kampaně. Na trh záměrně uvedl „Impossible to Open“ lízátko, aby paradoxně představil svou největší inovaci: nový, snadno otevíratelný obal. Za lokální adaptací a exekucí globálního konceptu pro český trh stojí agentura WPP Media.

Pro český trh se výzvy chopila agentura WPP Media s jasným úkolem: vdechnout této globální strategii lokální život a duši. Klíčovým strategickým krokem se stalo partnerství s herním portálem POGGERS, které kampani zajistilo nejen kredibilitu u těžko zasažitelné Generace Z, ale i silného partnera pro tvorbu obsahu. Vrcholem celé kampaně se pak stala speciální zóna na Matějské pouti. Právě zde se kampaň přelila z online světa do reálných zážitků a v rámci #ChupaSpeedChallenge si i veřejnost mohla novinku vyzkoušet a zasoutěžit si.

„Naším úkolem bylo vzít skvělý globální nápad a vdechnout mu lokální život. Věděli jsme, že abychom skutečně zasáhli Generaci Z, potřebujeme víc než jen lokalizovat globální podklady. Partnerství s POGGERS bylo strategickým rozhodnutím, které nám umožnilo nejen mluvit jazykem cílové skupiny, ale také ji aktivně zapojit do děje. Akce na Matějské pouti pak byla vyvrcholením, kde jsme kampaň přenesli z online světa do reálných zážitků,“ vysvětluje Michaela Krchová, Digital Media Strategist z WPP Media.

„Víme, že internet miluje výzvy, a jsme si vědomi konverzací ohledně otevírání Chupa Chups,“ doplňuje Klára Postlerová, Senior Brand Marketing Manager. „Vytvoření nového obalu nebylo rychlým řešením. Vyžadovalo to čas, pečlivé testování a spoustu vývoje v zákulisí, aby bylo rozbalování jednodušší a zároveň aby produkt zůstal plně chráněn, čerstvý a v souladu se všemi standardy bezpečnosti potravin. A rozhodli jsme se ho uvést na trh způsobem, který je zábavný a hravý, stejně jako je celá značka Chupa Chups,“ dodává.

Během svého trvání od 2. března do 15. dubna zasáhla kampaň 77 procent cílové skupiny ve věku 13–24 let. Video obsah vygeneroval téměř 12 milionů zhlédnutí a na Instagramu vzniklo, i díky aktivnímu community managementu, téměř 4 tisíce organických komentářů.

Vizitka kampaně:

  • Klient: Perfetti Van Melle – Chupa Chups
  • Senior Brand Marketing Manager: Klára Postlerová
  • Mediální a kreativní agentura (lokální adaptace a exekuce): WPP Media
  • Digital Media Strategist: Michaela Krchová
  • Speciální spolupráce: POGGERS CZ

