Mila po půl století představuje novou příchuť v kampani od Triad Prague

Po 57 letech přináší značka Mila, která spadá pod společnost Sedita, svou vůbec první novou příchuť – exotický kokos. Kampaň, která ji uvede na trh, vznikla v agentuře Triad Prague a staví na jednoduché slovní hře s dosavadním claimem: „Mila je jedinečná a teď i kokosová“. Kampaň poběží v televizi, v kinech, na OOH plochách a na sociálních sítích.
Mila od svého vzniku stavěla na jediné příchuti. Stala se zkratkou pro jistotu, což ji paradoxně definovalo víc než jakákoli kampaň. Zákazníci však v dnešní době hledají naopak nové chutě a zážitky. Proto přišel brief s křupavou výzvou: Mila po 57 letech už není jen jedna, nyní je i kokosová.
„Na první pohled jednoduchý brief. Na druhý výzva, jak odkomunikovat nový produkt značky, jejíž slogan jej z principu neumožňuje – byť jde o dvojsmysl. Odpověď byla ve formálně kosmetickém, ale významem zásadním shiftu,“ doplňuje Aleš Brichta, kreativní ředitel v Triad Prague.
Řešení bylo jednoduché: jedno slovo v claimu. „Mila je jen jedna“ odkazovalo na výlučnost produktu. „Mila je jedinečná“ říká totéž o charakteru značky – a zároveň dává prostor pro víc – což se odráží v dovětku “teď i kokosová“.
Klíčovým assetem kampaně je 20sekundový spot, který představuje novou příchuť přes kombinaci „tasty shots“ se záběry exotické herečky, která kokosový svět Mily přináší s lehkostí a smyslností. O jeho produkci se postarala CRAFT Unit – interní produkční tým agentury Triad. Kromě televize bude k vidění i v kinech, OOH a na sociálních sítích.
„Udělat první příchuťovou novinku po 57 letech není jen produktové rozhodnutí – je to moment, kdy se celá značka musí znovu podívat do zrcadla. Věděli jsme, že nestačí oznámit novou příchuť. Museli jsme zákazníkům jednoduše vysvětlit, že kokosová novinka naše portfolio rozšiřuje, a originál v žádném případě nenahrazuje. Myslím, že se to povedlo,“ doplňuje Adriana Straussová, mezinárodní brand manažerka, Sedita (I.D.C. Holding).
Kokosová příchuť je prvním testem toho, do jaké míry je Mila připravena růst. Ambice jsou jasné: rozšiřovat portfolio bez ztráty toho, co značku celých 57 let drží pohromadě.
Vizitka kampaně:
- Klient: Sedita (I.D.C. Holding, a.s.) – Mila
- Kreativní agentura: Triad Prague
- Mediální agentura: WPP Media Mindshare
- Produkce: CRAFT Unit Triad Prague
- Režie: Michal Dvorský, Štěpán Plicka
- Chief Creative Director: Radoslav Jankovič
- Executive Creative Director: Aleš Brichta
- Account director: Daniel Weiss
- Strategy director: Matúš Ficko
- Account manager: Matyáš Bar
- Ideamaker: Jaroslav Salon
- Art director: Michal Dvorský