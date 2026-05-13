Magenta TV uvádí „Večerní program”. T-Mobile propaguje svou televizi vlastním seriálem

T-Mobile přichází s novým formátem komunikace své online televizní služby Magenta TV. Místo klasické reklamy vsadil na vlastní seriál s názvem Večerní program, který vzniká ve spolupráci s agenturou Triad Prague a ve formě krátkých videí se bude objevovat na YouTube a Instagramu T-Mobilu.
Jednotlivé epizody seriálu Večerní program mají maximálně 90 sekund a T-Mobile jimi reaguje na trend, kdy značky opouští tradiční reklamní formáty a místo nich vytváří serializovaný obsah, který má diváky především bavit.
„Značky dnes soupeří o pozornost v prostředí, kde už klasická reklama často nestačí. Branded entertainment je proto jedním z nejefektivnějších způsobů, jak si získat a udržet publikum, a Večerní program je v tomto směru pro T-Mobile skvělým začátkem. Serializovaný přístup má navíc výhodu v tom, že dává tvůrcům možnost s každou epizodou lépe poznávat publikum a koncept průběžně ladit,” vysvětluje Rado Jankovič, Chief Creative Officer pražského Triadu.
V seriálu se divákům představují tři postavy – kolegové Richard, Kristýna a Honza, kteří se po večerech scházejí u jednoho z nich doma a společně sledují televizi. Během toho se snaží vymyslet, jak uniknout ze své práce a živit se něčím jiným. Jejich ambiciózní plány ale většinou končí tam, kde začaly – u sledování televize.
„Trh online televizních služeb a VOD platforem je dnes velmi konkurenční, proto jsme hledali způsob, jak na sebe upozornit a odlišit se. Rozhodnutí vytvořit vlastní seriál pro nás bylo odvážným krokem, ale zároveň přirozenou reakcí na to, kam se dnes komunikace značek posouvá,” říká Erika Jergl, Social Media Specialist T-Mobilu.
Seriál kombinuje humor, nadsázku a lehce absurdní situace, a do děje přirozeně zasazuje službu Magenta TV s její aktuální nabídkou. Několik prvních dílů Večerního programu je věnovaných partnerství Magenta TV s Disney+. Hrdinové seriálu tak postupně sledují různé seriály a filmy z nabídky této streamovací platformy, třeba Star Wars: Maul – Pán stínů nebo Zootropolis 2.
„Do budoucna s Večerním programem počítáme jako se základem budování vlastního univerza a postav, které můžeme dále rozvíjet. Využít bychom je chtěli i mimo seriál v další komunikaci značky,” vysvětluje Jaroslav Salon, Creative Lead v Triadu.
Seriál vzniká v in-house produkci agentury Triad, konkrétně pod její kreativně-produkční jednotkou Craft Unit.Jednotlivé epizody seriálu T-Mobile postupně zveřejňuje na svých profilech na Instagramu a YouTube.
Vizitka kampaně:
- Klient: T-Mobile
- Kreativní agentura: Triad Prague
- Mediální agentura: WPP Media
- Produkce: Craft Unit – Triad Prague
- Režie: Štěpán Plicka
- Creative lead: Jaroslav Salon
- Creative director: Rado Jankovič, Aleš Brichta
- Idea & Script: Jaroslav Salon, Tatiana Hořavová
- Art director: Vít Zavadil
- Account manager: Karolina Kocourová
- Account Director: Daniel Weiss