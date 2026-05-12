IKEA ukazuje svět ze dna modré tašky

IKEA ve Švédsku navazuje na komunikační koncept „Wherever life goes“ a v nové kampani pro ikonickou tašku FRAKTA obrací perspektivu doslova naruby. Společně s agenturou NoA Åkestam Holst ukazuje každodenní situace z nečekaného pohledu: z jejího dna.
Ikonická modrá taška FRAKTA, kterou Ikea od dubna prodává v inovované verzi, patří nejen ve Švédsku k nejznámějším produktům nábytkářské značky. A dávno se nepojí jen s cestou z obchodního domu, ale i s běžnými životními momenty: s pikniky, dny na pláži, praním, večírky, stěhováním, cestami do práce nebo rychlým balením na poslední chvíli. Právě z této všednosti nová kampaň těží.
Celostátní kampaň s názvem „FRAKTA Point Of You“ běží ve Švédsku v OOH, DOOH a tištěných médiích. Reklamy jsou natočené tak, jako by se divák díval zevnitř tašky směrem ven. Namísto klasického produktového záběru tak ukazují lidi a situace, v nichž FRAKTA přirozeně figuruje jako součást každodenního života.
„Při práci s tak známým produktem jsme usoudili, že méně je více, protože FRAKTA je vždy FRAKTA. Není třeba křičet a řvát,“ vyjádřil se pro web Adsoftheworld Björn Lindén, art director agentury NoA Åkestam Holst.