Česko na kole dobývá Paříž. U Eiffelovy věže láká na cyklistiku, přírodu i Tour de France

Zahraniční zastoupení CzechTourism v Paříži společně s Velvyslanectvím ČR ve Francii a partnerem Škoda France připravilo projekt „Deux roues, une symphonie – La Tchéquie à vélo“ (Dvě kola, jedna symfonie – Česko na kole). Cílem je posílit vnímání Česka jako atraktivní cyklistické destinace a představit jeho potenciál v souvislosti se zvažovaným pořádáním Grand Départ slavného závodu Tour de France.
Na plotě české ambasády v Paříži je k vidění celkem 21 velkoformátových fotografií, které zachycují české regiony z pohledu cyklistů – od vinařských stezek a památek až po přírodní scenérie. Výstava představuje jihočeskou rybniční krajinu, historická města a památky UNESCO nebo trasy jižní Moravy, které lze pohodlně poznávat právě ze sedla kola. Projekt zároveň ukazuje, že Česko nabízí skvělé podmínky nejen pro rekreační cyklistiku, ale také pro sportovní výzvy a velké mezinárodní podniky.
„V Česku si svůj terén najdou všichni. Máme mimořádně hustou a přehledně značenou síť, která čítá téměř 40 tisíc kilometrů cyklotras a cyklostezek. Dlouhodobě ji zviditelňujeme a inspirujeme k výletům prostřednictvím portálu Kudy z nudy i webu určeného zahraničním turistům VisitCzechia. A akce jako je projekt ‚Deux roues, une symphonie – La Tchéquie à vélo‘ jsou další skvělou příležitostí, jak ukázat světu, že Česko nabízí ideální podmínky pro aktivní dovolenou i poznávání regionů z jiného úhlu, a navíc udržitelným způsobem,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller.
„Česko má díky své poloze, husté síti tras i oblibě cyklistiky velmi dobré podmínky pro rozvoj aktivního cestování i pořádání významných sportovních akcí. Právě kombinace kvalitního zázemí, dostupnosti a atraktivní krajiny ukazuje, proč se o naší zemi v souvislosti s velkými mezinárodními cyklistickými podniky, včetně Tour de France, stále více mluví,“ dodává.
„Jsme hrdí, že můžeme ve Francii představit Česko jako zemi, která má k cyklistice hodně blízko, nabízí kvalitní infrastrukturu a jedinečné propojení aktivního pohybu, kultury a přírody. Věříme, že tato prezentace posílí vnímání Česka jako atraktivní destinace pro fanoušky aktivního cestování a ukáže, že má skvělé podmínky i pro pořádání významných mezinárodních cyklistických závodů,“ doplňuje ředitelka Zahraničního zastoupení CzechTourism ve Francii Markéta Dianová.
Tour de France, české trofeje i Roman Kreuziger
Slavnostní vernisáž k zahájení výstavy proběhla v prostorách Velvyslanectví ČR v Paříži za účasti 130 hostů z oblasti cestovního ruchu, médií, sportu i cyklistiky, včetně významných partnerů spojených s českou cyklistickou scénou i Tour de France. Dorazil například zástupce pořadatele Tour de France Amaury Sport Organisation Cyrille Tricart, ředitel Škoda France Julien Bessière, Přemysl Novák z L’Etape Czech Republic by Tour de France nebo profesionální cyklista a desetinásobný účastník Tour de France Roman Kreuziger. Jejich účast podle CzechTourism podtrhla význam celé akce i silné propojení české cyklistiky s nejslavnějším etapovým závodem světa. Atmosféru večera doplnila prezentace trofejí pro vítěze Tour de France, které vyrábí česká společnost Lasvit. Hudební doprovod zajistili členové Jihočeské filharmonie pod vedením Jana Talicha.
Setkání v prostorách rezidence velvyslanectví nabídlo prostor pro navázaní nových kontaktů i další propagaci Česka v prestižním prostředí francouzské metropole, jen pár kroků od Eiffelovy věže. Projekt zůstane na plotě ambasády až do konce Tour de France a symbolicky propojí českou cyklistiku, turistiku i jednu z nejsledovanějších sportovních událostí světa.