Česká značka Carnilove změnila vizuální identitu a uvádí nové produkty

Carnilove, česká prémiová značka krmiv pro psy a kočky inspirovaná jejich přirozenou stravou, oznamuje od dubna 2026 uvedení nové globální identity a zároveň přehledněji strukturovaného produktového portfolia. Hlavní důraz klade na instinkt a pravou přirozenost psů i koček.

 Značka Carnilove, založená v ČR v roce 2012, je součástí známé skupiny Vafo Group a každoročně roste na mezinárodních trzích organicky díky silnému konceptu a jasně definované nutriční filozofii. Dnes je distribuována ve více než 80 zemích světa, přičemž mezi její klíčové a nejrozvinutější trhy patří Francie, Velká Británie, Česká republika, Polsko, Ukrajina a pobaltské státy.

Nová kapitola představuje nejvýznamnější evoluci značky od jejího vzniku. S pokračující globální expanzí reflektuje tato proměna cílený krok směrem k jasnějšímu positioningu, větší konzistenci a systematičtější strategii mezinárodního růstu. Součástí nové vizuální identity jsou také redesign loga, nové obaly produktů a spuštění nového webu www.carnilove.com.

„V centru celé změny stojí motto značky: Ignite True Spirit (Zažehni svého pravého ducha). Tato filozofie vychází z dlouhodobého přesvědčení značky Carnilove, že zvířata jsou svébytné bytosti – nikoli doplňky či majetek, ale plnohodnotní společníci, jejichž vitalitu, sílu a přirozené chování je třeba podporovat vhodnou výživou, vysvětluje Monika Kováčová, Global Brand Director značky Carnilove.

Carnilove vytváří krmiva s důrazem na skutečné maso, pečlivě vybrané suroviny a receptury odpovídající jejich původní stravě. Nová identita tuto filozofii komunikuje s větší jistotou a jednotností napříč všemi globálními trhy. Chovatelům i obchodním partnerům přináší jasnější orientaci v nabídce a hlubší porozumění hodnotám značky, což umožňuje informovaná rozhodnutí založená na důvěře, nikoli na trendech.

 Součástí nové identity je také výraznější vizuální jazyk, sjednocený tone of voice a moderní design postavený na jednoduchosti a autenticitě. Lepší viditelnost v regálech a přehlednější členění produktů usnadňují orientaci jak zákazníkům, tak obchodním partnerům – při zachování přirozené filozofie značky.

V rámci této proměny zároveň Carnilove zjednodušil své portfolio, aby bylo přehlednější a srozumitelnější. Úpravy se dotýkají více než 100 produktů napříč kategoriemi suchých krmiv, mokrých krmiv a pamlsků.

Carnilove tak chce posílit svou pozici prémiové značky založené na instinktu, s důrazem na kvalitu a závazkem podporovat skutečnou přirozenost psů a koček po celém světě.

