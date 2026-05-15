Ambiente slaví 30 let edicí sběratelských karet. Nejvzácnější je holografický Karpíšek se slevou až 50 procent

Ambiente vydává u příležitosti svých 30. narozenin limitovanou edici 156 sběratelských karet. Mapují klíčové osobnosti, ikonická jídla, jednotlivé restaurace i důležité momenty v historii značky. Celkem 10 000 balíčků po pěti kartách je od 13. května k dostání ve všech podnicích Ambiente.

„Třicet let jsme oslavili už na podzim společně s našimi zaměstnanci, protože právě lidé jsou pro nás tím nejcennějším. Chtěli jsme ale vytvořit také něco, co zapojí hosty a umožní jim poskládat si příběh Ambiente po svém. Sběratelské karty nám připadaly jako hravý a srozumitelný formát,“ říká manažerka komunikace Šárka Hamanová.

Edice zahrnuje 156 unikátních karet rozdělených do tematických okruhů – od osobností přes ikonická jídla až po jednotlivé podniky. Každá karta obsahuje základní údaje a umožňuje také hraní karetních her, například kvarteta nebo přebíjené. Restaurace jsou zastoupeny třemi až šesti kartami, což umožňuje sestavovat herní sady.

Karty jsou rozděleny do tří kategorií: běžné, vzácné a legendární. S běžnými kartami můžete hrát kvarteto, přebíjenou, poskládat si sbírku nebo si přečíst zákulisní informace z restaurací Ambiente. Vzácná karta zařídí jednorázovou slevu z útraty. Je jich celkem 2500 a odemykají slevu do podniků Ambiente ve výši 10, 15 nebo 25 procent. V oběhu je také 30 legendárních karet, které nesou holografickou podobu zakladatele Ambiente Tomáše Karpíška. Držitelé této karty získávají až 50procentní slevu na jídlo a pití, a to do konce července 2028.

Balíček pěti karet stojí 115 Kč a koupíte ho ve všech podnicích Ambiente, v klubu Ambiente v Burzovním paláci nebo na e-shopu jidloaradost.shop.

Ambiente dnes provozuje desítky restaurací napříč Českem a dlouhodobě se věnuje rozvoji české gastronomie, vzdělávání i podpoře vlastních lidí. Výroční edice karet je dalším způsobem, jak třicetiletý příběh značky přiblížit hostům i širší veřejnosti.

