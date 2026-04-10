Novým strategickým a kreativním partnerem T-Mobile pro komplexní komunikaci značky se od června stává VML Czech

VML Czechia zvítězila v několikaměsíčním výběrovém řízení společnosti T-Mobile Czech Republic a od června 2026 se stává jejím novým strategickým a kreativním partnerem. Pomůže tak s dalším posilováním značky a její komunikace směrem k zákazníkům. Spolupráce zahrnuje komplexní marketingovou a komunikační strategii, kreativní řešení i strategické poradenství.

Výběrové řízení patřilo mezi největší a nejvíce sledované v oboru. Zapojila se do něj řada předních agentur a probíhalo v několika kolech. Agentura VML Czechia uspěla díky kombinaci silné strategie, zkušeného týmu a výrazného kreativního přístupu.

„Jsme nesmírně hrdí, že si nás společnost T-Mobile vybrala jako svého strategického partnera v oblasti komunikace značky. Tento úspěch je svědectvím tvrdé práce, inovativního myšlení, sehraného týmu a hlubokého porozumění trhu,“ říká Iva Welker, CEO VML Czechia.

Nová spolupráce mezi VML Czechia a T-Mobile naváže od června 2026 na dosavadní partnerství s agenturou Ogilvy, značka tak zůstává v rámci skupiny WPP. O mediální plánování a nákup se i nadále stará tým WPP Media.

„Výběrové řízení bylo vysoce konkurenční a vyžadovalo od účastníků prokazatelné strategické a kreativní schopnosti. VML Czechia nás přesvědčila svým hlubokým vhledem do potřeb našich zákazníků, inovativními návrhy a kvalitou týmu,“ říká Petar Babić, obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky společnosti T-Mobile Czech Republic.

Cílem spolupráce je dále posilovat značku T-Mobile, prohlubovat vztah se zákazníky a přinášet kampaně, které budou nejen kreativní, ale i výsledkově orientované.

Tisková zpráva

Reklama
Reklama
Ipsos

Jiří Jón ČSOB
Nová kapitola ČSOB: Chceme dlouhodobé vztahy, říká Jón
Profesní síť, nebo sociální rituál? LinkedIn v roce 2026
Evoluce nebo revoluce? Co přinesou 6G sítě

Radek Novák
Outdoorová reklama: návrat respektu k veřejnému prostoru
2026 lahví ležáku pro Vatikán: Prazdroj drží tradici patnáctým rokem
Štěpán: Typickým klientem už dávno není koncový spotřebitel, ale velká firma
Ipsos

Young Lions 2026 znají vítěze. Zlato mají kreativci z Ogilvy, Follow Bubble, Story TLRS, VML i Plzeňského Prazdroje
Březnový MAM Souboj spotů se hlásí s kláním tří premiérových reklam. Vyberte nejlepší
ČSOB představuje nový komunikační koncept značky. Zaměří se na podporu v životních změnách
Digitální oddělení Mindsquared nově vede Veronika Vajnerová, agentura posiluje i klientský tým
