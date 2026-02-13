Zadavatelé a značky
Reklama hodná plátna. Squarespace se v novém spotu spojil s Emmou Stone a Yorgosem Lanthimosem

  • Doporučujeme

Americká technologická společnost Squarespace, která se soustředí na tvorbu webových stránek, spojila u příležitosti nedělního Super Bowlu oscarovou herečku Emmu Stone a uznávaného režiséra Yorgose Lanthimose do své nejnovější reklamy. Vznikl kinematografický spot plný frustrace.

Emma Stone si nemůže založit doménu se svým jménem. To je problém, který v novém spotu technologické firmy Squarespace zachycuje Yorgos Lanthimos. Duo Stone-Lanthimos spolu ovšem nepracují poprvé. Za sebou mají například film Favoritka, Oscarem oceněné Chudáčky a v neposlední řadě film premiérovaný v minulém roce s názvem Bugonia. Jedná se však o první společnou reklamu, i když je spot hodný spíš filmového plátna.

Spot vznikl u příležitosti neoficiálního svátku marketingu, pro Američany a sportovní fanoušky také známého jako finále ligy amerického fotbalu Super Bowl. Stone zachycuje v pokročilé fázi frustrace, kdy si herečka nemůže založit internetovou doménu s vlastním jménem. Po každém neúspěšném pokusu laptot, na kterém se o vytvoření domény pokouší, v amoku zničí.

Kampaň s názvem Unavailable (v překladu Nedostupné) byla vytvořená interně za pomoci společností Superprime, Trim NY, One of Us, Company 3 London a Wave Studios.

Podle kreativního ředitele značky Mathieua Zarbatanyho byla reklama psaná právě s Emmou Stone na mysli. „Je jen velmi málo lidí, kteří by dokázali podat tak syrový, emocionálně vypjatý výkon, zachycující frustraci, naléhavost a zranitelnost, aniž by to působilo lacině,“ vysvětlil webu The Drum. „Celé to navíc získalo ještě osobnější rozměr, když jsme zjistili, že nevlastní doménu se svým jménem, což jí dalo skutečné osobní napojení na příběh,“ říká Zarbatany a dodává, že ovšem při oslovení Stone ani tolik nepočítali s tím, že by mohla herečka nabídku vůbec přijmout.

Jakmile Stone spolupráci potvrdila, oslovila společnost Lanthimose. „Když jsme s tímto konceptem přišli poprvé, myslím, že jsme si ho podvědomě představovali optikou Yorgose jako režiséra. To ovlivnilo mnoho kreativních rozhodnutí při budování vizuálního světa kampaně, ještě dříve, než jsme vůbec oslovili Emmu,“ popisuje tvůrčí představy Zarbatany.

V momentě, kdy se Lanthimos opravu připojil, podpořil vizi společnosti o tom, že by měl být spot natočen celý černobíle. „Natáčení na černobílý film se brzy ukázalo jako způsob, jak umocnit dramatičnost a pocit závažnosti,“ vysvětluje Zarbatany. „Když se k projektu připojil Yorgos, povzbudil nás, abychom tuto volbu dotáhli naplno, a my mu důvěřovali, že ji posune na maximum,“ dodává.

Zarbatany v rozhovoru pro The Drum navíc zdůrazňuje Lanthimosovu preciznost – to se odrazilo i v kulisách. „Natáčecí prostor byl vybudován téměř celý jako skutečné prostředí, včetně čtyř stěn a stropu, vše v reálném měřítku,“ pokračuje Zarbatany. „Dokonce i krb byl plně funkční. Každý detail byl pečlivě promyšlen a stavba celé scény trvala 12 dní, což produkci dodalo neuvěřitelný pocit realismu. Tato úroveň řemeslné kvality nám zároveň umožnila naprostou svobodu pohybu kamery jakýmkoli směrem, aniž bychom se museli spoléhat na digitální rozšíření scény v postprodukci,“ dodává.

Kampaň zahrnuje také spot s názvem The Negotiation, v němž se Stone zoufale snaží získat zpět svou doménu. Součástí je i A Message from Emma Stone, ve které divákům radí, aby se zajištěním své vysněné domény neotáleli.

