Pro medaile v novém. Český paralympijský výbor představuje moderní vizuální identitu a spouští kampaň ke hrám

Přesně za 32 dní vzplane oheň a v Itálii začnou zimní paralympijské hry. Český tým do nich vstoupí v novém kabátě: s komunikační kampaní opírající se o černý humor, kompletně přepracovanou vizuální identitou a rozšířenou partnerskou strukturou.
Pro přípravu kampaně spojil Český paralympijský výbor (ČPV) síly s osvědčenou agenturou VML, stejně jako v loňském roce. O vizuální identitu se postaralo Dynamo design, specialisté na vizuální prezentaci a komunikaci. „Kampaní i novou vizuální identitou chceme veřejnosti přiblížit paralympijský sport autenticky – s respektem k vrcholovému výkonu, ale i s lehkostí a humorem, které k parasportovcům přirozeně patří. Našim hlavním cílem je dál zvyšovat povědomí o parasportu a přilákat ke sledování paralympijských her co nejširší veřejnost,“ vysvětluje novinky Tereza Eliášová, ředitelka marketingu a médií ČPV.
Sport bereme vážně s humorem
Kampaň od VML navazuje na ambici představit sportovce s handicapem jako profesionální dříče, kteří do sportu dávají maximum energie, vášně i nadšení. „Současně jsme ale chtěli poukázat na obdivuhodnou schopnost sportovců brát svůj handicap s nadhledem, a dokonce i s notnou dávkou sebeironie,“ přibližuje Head of Copy Ondřej Potůček.
Celou komunikací se tak propíše claim „Sport bereme vážně s humorem“. Kampaň zahrnuje dva TV spoty, dva rádiové spoty a tři klíčové vizuály, které se objeví jak v OOH mediatypech, tak v digi médiích.
Tvářemi kampaně jsou pak samotní sportovci: tým para hokejistů a nevidomá běžkařka i biatlonistka Simona Bubeníčková s trasérem Davidem Šrůtkem. Produkčně kampaň profesionálně zajistil Stink Film a o fotografie se postaral Ondřej Szollos. „Jsem rád, že jsme byli od začátku projektu v symbióze s režisérem Jakubem Jiráskem, který dokázal míru nadsázky i sportovní nasazení skvěle převést nejen do obrazu, ale i hudby, na které se podepsal i autorsky,“ doplňuje Head of Art Aleš Pokorný.
Netradiční roli herců si při natáčení užili sami para hokejisté. „Natáčení bylo dlouhé, ale pro nás to díky zkušenostem z natáčení filmu Neporazitelní nebylo nic nového. Na vlastní kůži si to vyzkoušel hlavně Filip Veselý, kterého nám bylo až trochu líto, protože během natáčení udělal možná víc shybů než za celou letošní sezonu,“ směje se reprezentační útočník Václav Hečko. „Po prvním zhlédnutí mě spot hned zaujal a musel jsem si ho pustit ještě několikrát. Líbí se mi detailní záběry na ledě a celkový dojem. Baví mě i odlehčený konec s černým humorem, který milujeme,“ dodává.
Svěží vizuální identita
Nová brand identita ČPV z dílny Dynama dává veškeré prezentaci i komunikaci jednotnou tvář, která je moderní, dynamická, ihned rozpoznatelná, a především velmi funkční. „Na první pohled nejvýraznějším prvkem nové identity je písmo Para Headline, které jsme upravili na míru. Obsahuje elegantní zářezy, které jednak odkazují na paralympijský symbol agitos a jednak souzní s ideou, že hendikep nebrání kráse ani funkčnosti – na úrovni typografického ztvárnění stejně jako sportovního výkonu,” říká šéfgrafik Jan Šlégr.
Kromě písma je součástí nové CID drobný facelift loga, motivovaný především praktickými hledisky, nový barevný kód, který problematickou a až příliš generickou trikolóru nahrazuje pečlivě vyladěnou kombinací modrých a modrofialových tónů s růžovými akcenty, a doplňkové grafické prvky i styl práce s fotografiemi. Po ZPH 26 tento vizuální styl zastřeší veškerou prezentaci ČPV, ať se jedná o tištěné materiály, web či příspěvky na sociální sítě, video nebo třeba merchandising. Připravují se i aplikace pro letní sporty a také zásadní celoroční projekty jako např. Parahrátky, Para(re)start a další.
Trojice nových partnerů
Významnou roli v dlouhodobém rozvoji parasportu hrají také partneři ČPV. Silné portfolio nyní rozšiřují Evropa 2, EuroOil a STRABAG. „Velmi si vážíme podpory partnerů, kteří s námi sdílejí stejné hodnoty a pomáhají nám dostávat paralympijský sport blíž k lidem. Díky nim můžeme vyprávět příběhy našich sportovců s větším dosahem a ukazovat parasport jako přirozenou součást českého sportovního prostředí,“ říká Eliášová.
Novým mediálním partnerem ČPV se stává rádio Evropa 2. Toto partnerství nabídne více prostoru pro komunikaci paralympijského obsahu, a to nejen ve vysílání a na sociálních sítích Evropy 2, ale i na partnerské stanici Frekvence 1. „Věříme, že tímto krokem oslovíme širší publikum mimo naši sportovní bublinu,“ dodává Eliášová.
Oficiálním partnerem se stává společnost EuroOil, jež podporuje paralympioniky na jejich cestách za sportovními výkony. Oficiálním partnerem týmu je také stavební společnost STRABAG. Ta svou vizi moderního stavění a lepší budoucnosti zakládá na spojení technických inovací s udržitelností a vytváření prostředí, které je bez zbytečných bariér otevřené a dostupné skutečně každému.