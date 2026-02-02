Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Pro medaile v novém. Český paralympijský výbor představuje moderní vizuální identitu a spouští kampaň ke hrám

Přesně za 32 dní vzplane oheň a v Itálii začnou zimní paralympijské hry. Český tým do nich vstoupí v novém kabátě: s komunikační kampaní opírající se o černý humor, kompletně přepracovanou vizuální identitou a rozšířenou partnerskou strukturou.

Pro přípravu kampaně spojil Český paralympijský výbor (ČPV) síly s osvědčenou agenturou VML, stejně jako v loňském roce. O vizuální identitu se postaralo Dynamo design, specialisté na vizuální prezentaci a komunikaci. „Kampaní i novou vizuální identitou chceme veřejnosti přiblížit paralympijský sport autenticky – s respektem k vrcholovému výkonu, ale i s lehkostí a humorem, které k parasportovcům přirozeně patří. Našim hlavním cílem je dál zvyšovat povědomí o parasportu a přilákat ke sledování paralympijských her co nejširší veřejnost,“ vysvětluje novinky Tereza Eliášová, ředitelka marketingu a médií ČPV.

Sport bereme vážně s humorem

Kampaň od VML navazuje na ambici představit sportovce s handicapem jako profesionální dříče, kteří do sportu dávají maximum energie, vášně i nadšení. „Současně jsme ale chtěli poukázat na obdivuhodnou schopnost sportovců brát svůj handicap s nadhledem, a dokonce i s notnou dávkou sebeironie,“ přibližuje Head of Copy Ondřej Potůček.

Celou komunikací se tak propíše claim „Sport bereme vážně s humorem“. Kampaň zahrnuje dva TV spoty, dva rádiové spoty a tři klíčové vizuály, které se objeví jak v OOH mediatypech, tak v digi médiích.

Tvářemi kampaně jsou pak samotní sportovci: tým para hokejistů a nevidomá běžkařka i biatlonistka Simona Bubeníčková s trasérem Davidem Šrůtkem. Produkčně kampaň profesionálně zajistil Stink Film a o fotografie se postaral Ondřej Szollos. „Jsem rád, že jsme byli od začátku projektu v symbióze s režisérem Jakubem Jiráskem, který dokázal míru nadsázky i sportovní nasazení skvěle převést nejen do obrazu, ale i hudby, na které se podepsal i autorsky,“ doplňuje Head of Art Aleš Pokorný.

Netradiční roli herců si při natáčení užili sami para hokejisté. „Natáčení bylo dlouhé, ale pro nás to díky zkušenostem z natáčení filmu Neporazitelní nebylo nic nového. Na vlastní kůži si to vyzkoušel hlavně Filip Veselý, kterého nám bylo až trochu líto, protože během natáčení udělal možná víc shybů než za celou letošní sezonu,“ směje se reprezentační útočník Václav Hečko. „Po prvním zhlédnutí mě spot hned zaujal a musel jsem si ho pustit ještě několikrát. Líbí se mi detailní záběry na ledě a celkový dojem. Baví mě i odlehčený konec s černým humorem, který milujeme,“ dodává.

Svěží vizuální identita

Nová brand identita ČPV z dílny Dynama dává veškeré prezentaci i komunikaci jednotnou tvář, která je moderní, dynamická, ihned rozpoznatelná, a především velmi funkční. „Na první pohled nejvýraznějším prvkem nové identity je písmo Para Headline, které jsme upravili na míru. Obsahuje elegantní zářezy, které jednak odkazují na paralympijský symbol agitos a jednak souzní s ideou, že hendikep nebrání kráse ani funkčnosti – na úrovni typografického ztvárnění stejně jako sportovního výkonu,” říká šéfgrafik Jan Šlégr.

Kromě písma je součástí nové CID drobný facelift loga, motivovaný především praktickými hledisky, nový barevný kód, který problematickou a až příliš generickou trikolóru nahrazuje pečlivě vyladěnou kombinací modrých a modrofialových tónů s růžovými akcenty, a doplňkové grafické prvky i styl práce s fotografiemi. Po ZPH 26 tento vizuální styl zastřeší veškerou prezentaci ČPV, ať se jedná o tištěné materiály, web či příspěvky na sociální sítě, video nebo třeba merchandising. Připravují se i aplikace pro letní sporty a také zásadní celoroční projekty jako např. Parahrátky, Para(re)start a další.

Trojice nových partnerů

Významnou roli v dlouhodobém rozvoji parasportu hrají také partneři ČPV. Silné portfolio nyní rozšiřují Evropa 2, EuroOil a STRABAG. „Velmi si vážíme podpory partnerů, kteří s námi sdílejí stejné hodnoty a pomáhají nám dostávat paralympijský sport blíž k lidem. Díky nim můžeme vyprávět příběhy našich sportovců s větším dosahem a ukazovat parasport jako přirozenou součást českého sportovního prostředí,“ říká Eliášová.

Novým mediálním partnerem ČPV se stává rádio Evropa 2. Toto partnerství nabídne více prostoru pro komunikaci paralympijského obsahu, a to nejen ve vysílání a na sociálních sítích Evropy 2, ale i na partnerské stanici Frekvence 1. „Věříme, že tímto krokem oslovíme širší publikum mimo naši sportovní bublinu,“ dodává Eliášová.

Oficiálním partnerem se stává společnost EuroOil, jež podporuje paralympioniky na jejich cestách za sportovními výkony. Oficiálním partnerem týmu je také stavební společnost STRABAG.  Ta svou vizi moderního stavění a lepší budoucnosti zakládá na spojení technických inovací s udržitelností a vytváření prostředí, které je bez zbytečných bariér otevřené a dostupné skutečně každému.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover-2026-5
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-5
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Tinder (iStock)
Online a social
Marketing na Tinderu: Jak na správný match?
Software developer programming code. Abstract computer script code
Online a social
Vibe coding jako praktická dovednost pro marketéry. Jak změní trh?
kavalírek 2
Komunita a lidé
Kavalírek: Česko může být AI hubem

MAM Exkluzivně v časopise

Pavel Hacker
Komunita a lidé
Téměř všichni influenceři zmizí, nahradí je syntetické osobnosti
Super Bowl
Kreativita a kampaně
Super Bowl 2.0. Jak se mění svátek marketingu?
Petr Dvořák Vltavská filharmonie
Komunita a lidé
Petr Dvořák: Vltavská filharmonie bude symbolem své generace
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

MAM Souboj spotů 2024 semifinále
Komunita
Semifinále MAM Souboje spotů 2025: střetnutí těžkých vah
MAM Souboj spotů 2024 finále
Komunita
Finále MAM Souboje spotů 2025: Eko-kom versus Bauhaus
MAM Souboj spotů 2024 čtvrtfinále
Komunita
Čtvrtfinále MAM Souboje spotů 2025: a už je jich jen osm...
Souboj spotů osmifinále 2024
Komunita
Osmifinále Souboje spotů 2025 rozehráno: pošlete své favority do dalšího kola
MAM Souboj spotů 2024 semifinále
Komunita
Semifinále MAM Souboje spotů 2025: střetnutí těžkých vah
MAM Souboj spotů 2024 finále
Komunita
Finále MAM Souboje spotů 2025: Eko-kom versus Bauhaus
MAM Souboj spotů 2024 čtvrtfinále
Komunita
Čtvrtfinále MAM Souboje spotů 2025: a už je jich jen osm...
Souboj spotů osmifinále 2024
Komunita
Osmifinále Souboje spotů 2025 rozehráno: pošlete své favority do dalšího kola
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ