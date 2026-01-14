Ogilvy připravilo pro Budějovický Budvar olympijskou kampaň věnovanou fanouškům

Za každým velkým sportovním okamžikem stojí hrdinové, kteří nejsou vidět v přímém přenosu. Nestojí na startu, nesjíždějí sjezdovky ani nebojují o medaile. Přesto bez nich žádný sportovní okamžik nikdy není úplný. Řeč je o fanoušcích. Právě na ně se zaměřuje nová kampaň Budějovického Budvaru, kterou připravila agentura Ogilvy.
Národní pivovar Budějovický Budvar je od roku 2025 novým oficiálním partnerem Českého olympijského týmu a navazuje tak na spolupráci s Českým paralympijským výborem, jehož partnerem je už od roku 2023. Ve své kampani se obrací k fanouškům, kteří český sport podporují doma, v hospodách, na náměstích i na balkonech paneláků. Kampaň staví na jednoduché, ale silné myšlence: čeští fanoušci patří k těm nejlepším na světě. Stejně jako Budvar.
Fanoušci, kteří jsou ochotní udělat pro fandění něco navíc. Kteří nosí pivo skrz davy, instalují projektory, propojují sousedy a vytvářejí atmosféru, díky níž olympiáda nežije jen na sportovištích, ale po celé zemi. Budvar jim symbolicky připíjí a děkuje za to, že z olympiády dělají opravdový zážitek.
Hlavní třicetisekundový spot ukazuje přípravy a těšení těchto „neviditelných hrdinů“ těsně před začátkem her. Vrcholí odpočtem v hospodě a společným přípitkem. Dvě desetisekundové verze pak pracují s drobnými, ale o to silnějšími momenty. V jedné z nich mladý muž opatrně schází po schodech s náručí plnou piv pro kamarády. Každý jeho krok provázejí ovace fanoušků ze zápasu na obrazovce a výkřiky „pojď“. Ve chvíli, kdy položí piva na stůl, stadion propukne v nadšení. Druhá pak ukazuje promítání olympijského zápasu na stěnu panelového domu, které spojí celý dům v jeden improvizovaný stadion.
„Všichni si pamatujeme ty velké zlaté momenty, naše Nagano, úspěchy Aleše Valenty, ale ti nejlepší fanoušci žijí olympiádou po celou dobu, nehledě na výkony nebo úspěchy. Prostě proto, že chtějí podpořit český tým – a to nám přišlo jako daleko zajímavější část příběhu,“ říká Martin Světlík, Chief Creative Officer Ogilvy.
„Olympiáda bez fanoušků je jako divadlo bez diváků. Fanoušci jsou tím, kdo dává sportu energii a smysl. A k fandění nás Čechů pivo jednoduše patří. Když to spojíme, máme jasný a silný insight- jako pivovar nejsme jen partnerem sportovců, ale jsme i partnerem všech jejich fanoušků,“ říká Gabriela Kudrnáčová, marketingová manažerka Budějovického Budvaru.
POJĎ
Koncept POJĎ vznikl v agentuře Ogilvy původně pro Český olympijský výbor s jednoduchým cílem: pojďme Čechy zapojit do pohybu. Nejen jako fanoušky, ale jako lidi, kteří mají vztah ke sportu, k aktivitě a k vlastní motivaci.
„Hledali jsme něco, co propojuje sportovce napříč disciplínami se všemi fanoušky, ať už fandí odkudkoliv. A našli jsme jedno slovo. Slovo, které dokáže povzbudit, spojit a přimět se přidat. Slovo, které zaznívá na stadionech, doma u televize i na vrcholku kopce. POJĎ v sobě spojuje pohyb, fandění i podporu ostatních. Je jednoduché, ale má v sobě obrovskou energii, která dokáže lidi zvednout ze židle a propojit je navzájem,“ říká autor nápadu Richard Kolbe, Creative Group Head Writer z Ogilvy.
POJĎ podle Ogilvy funguje jako společná energie, která se přenáší mezi lidmi. Každý má v sobě to své POJĎ, jen ho někdy potřebuje odemknout. Stejně jako fanoušci, kteří křičí „pojď, pojď, pojď“, aby to naši sportovci slyšeli. Právě toto společné POJĎ a pocit, že jsme jeden tým, patří k nejsilnějším motivacím k výkonu.
V rámci spolupráce s Budějovickým Budvarem se koncept POJĎ přirozeně propojil s olympijskou komunikací značky a promítl se i do limitované edice fandícího designu plechovek FANDI POJĎ, které vznikly speciálně pro olympijské období.
Kampaň běží už od 5. ledna do 22. února 2026 a bude nasazena v televizi, out-of-home, online prostředí i v místě prodeje.
Vizitka kampaně:
- Kreativní agentura: Ogilvy
- Mediální agentura: Publicis Groupe
- Produkční agentura a režie: Bistro Films, Marek Partyš
- Mediamix: Televize, Out-of-home, Online, Instore / POS
- Chief Creative Officer: Martin Svetlík
- Creative Group Head: Richard Kolbe
- Art Director: Michal Janči
- Strategy Director: Adam Špina
- Strategic Planner: Nikola Klepáčková
- Account Director: Anastasia Sochneva
- Account Management: Tereza Kozlová