Šesté Růžové Vánoce: nová kampaň Růžového slona mění pojetí vánočních svátků

Začátkem prosince Růžový slon odstartoval novou vánoční kampaň Růžové Vánoce, která sloganem „Tichá noc to rozhodně nebude!“ mění pojetí tradičních tichých Vánoc na svátky odvážné. Šestý ročník vánoční kampaně, kterou e-shop připravil spolu s agenturami BRAND FAMILY a Motion House, poběží do Štědrého dne na dvou televizních kanálech a v osmi rádiích.

Tuzemský lídr v prodeji erotického zboží spustil začátkem prosince již šestý ročník vánoční TV kampaně Růžové Vánoce. Nový spot bude až do Štědrého dne k vidění v Česku na obrazovkách TV NOVA, na Slovensku v televizi Markíza. Kromě toho vánoční kampaň poběží i v tuzemských rádiích – na Evropě 2, na Fajn Rádiu, Hit rádiu, rádiu Blaník, Xpress FM, a Fresh rádiu. Na Slovensku bude k poslechu ve Fun rádiu a na rádiu Vlna.

Hlavní postavou v nové vánoční reklamě je tradičně maskot Růžový slon. Ten se snaží usilovně zabalit hromadu vánočních dárků. „Přestože ústředním mottem kampaně zůstává, že letos jsou Vánoce Růžové a hračky jsou pro každého, přidáním sloganu Tichá noc to rozhodně nebude! se snažíme měnit pojetí Vánoc jako stereotypních tichých klidných svátků na intimně odvážnou dobu plnou doteků, smíchu a vášně,“ vysvětlil Adam Durčák, majitel e-shopu Ruzovyslon.cz.

Pro zákazníky i letos Růžový slon připravil speciální slevovou akci. „S kódem RUZOVEVANOCE mohou lidé získat 20 procent slevu na všechny produkty z kategorie Vánoce. K nákupu nad 1 500 Kč navíc dostanou dárek dle vlastního výběru v hodnotě 1 000 Kč,“ upřesnil Durčák s tím, že vánoční kampaň se promítne také do všech kamenných prodejen Růžového slona.

Šestý ročník vánoční kampaně připravil společně in-house tým společnosti Růžový slon, agentury BRAND FAMILY a Motionhouse. Televizní spoty a sponzoring na TV kanálech a v rádiích podpoří také regionální outdoor reklama, display reklamní kampaň a bannerová reklama. Kampaň je propagována i pomocí influencerů a na sociálních sítích.

