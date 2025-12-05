Zadavatelé a značky
Rum Heffron posiluje komunikaci novým spotem z Panamy

Rum Heffron z portfolia Palírny U Zeleného stromu uvádí nový televizní spot, jenž je klíčovým prvkem nové komunikační linky značky. Nová kampaň staví na autenticitě, tradičním řemeslu a důrazu na kvalitu, které jsou pro značku dlouhodobě klíčové.

Hlavní myšlenkou nové komunikace je podle palírny troufalost v tom nejlepším slova smyslu – svoboda dělat správná rozhodnutí, i když to znamená vydat se delší a náročnější cestou. V době, kdy je běžné hledat zkratky a inspirovat se již existujícími řešeními, staví Heffron na vlastním příběhu a skutečném původu svého rumu. Ten vzniká výhradně v Panamě, kde také po dobu pěti let zraje pod dohledem zkušených místních master blenderů.

Právě místo vzniku a autenticita výrobního procesu jsou hlavními pilíři nové kampaně. Dvojité „F“ v názvu značky se propsalo také do claimu „Trouffli jsme si udělat, co je správné“, který vyjadřuje filozofii značky i zvolený přístup k její komunikaci. „Místo stavění vymyšlených příběhů v českých kulisách jsme vsadili na ten nejsilnější a nejautentičtější příběh – skutečný příběh vzniku rumu uprostřed panamské přírody v rukou těch nejzkušenějších blenderů na světě,“ říká Martin Přikryl, managing & creative director agentury Werk Camp, který spolu s Michalem Nohejlem jako režijní duo Mods stojí za režií hlavního kampaňového videa.

„Kampaň jsme – pro naši firmu netypicky – vystavěli na produktovém spotu, který však díky zachyceným emocím a autenticitě působí mnohem víc než jen jako představení produktu. Proto jsme odjeli s produkčním štábem přímo na místa, kde Heffron vzniká, abychom zachytili pravdivou atmosféru značky,“ doplňuje Boris Rajdl, marketingový manažer Palírny U Zeleného stromu. „Náš nový TV spot běží až do prosince a na příští rok plánujeme další dvě rozsáhlé mediální vlny. Současně poběží různé formáty v online prostředí i na sociálních sítích,“ doplňuje.

Značka Heffron pokračuje v postupné transformaci své komunikace, jejímž cílem je posilovat vnímání kvality a prémiovosti produktu. Nová komunikace navazuje na redesign vizuální identity značky a úpravu její celkové komunikační strategie, jejíž příprava zabrala více než rok.

Petr Pavel na konferenci Forum Media
Akce a soutěže
Návrat prezidenta. Forum Media oslavilo 25 let
Vladimír Bystrov Forum Media
Akce a soutěže
O Foru Media s Vladimírem Bystrovem a Václavem Sochorem
Nová vizuální identia APRA
Komunita a lidé
APRA omlazuje. Nové logo je jen začátek

Echo Prime, Pavel Štrunc, studio
Komunita a lidé
Můžete mít dobré i špatné dny. Ale moderovat musíte pořád
Effie
Akce a soutěže
Effie Awards znají finalisty. Jak porota vybírala?
POPAI day 2025
Akce a soutěže
POPAI DAY: Reklama není o regálech, ale o vztazích
