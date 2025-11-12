Footshop v nové kampani mění pravidla Vánoc

Jak by se tvářili vaši rodiče, kdybyste si vystrojili Vánoce po svém? Český streetwearový brand Footshop ve své vánoční kampani od YYY agency oslavuje individualitu a připomíná, že láska je tou nejlepší vánoční tradicí ze všech.
Vánoční kampaň pro Footshop vypráví příběh dcery, která pozve rodiče na Vánoce k sobě domů. A rodiče se nestačí divit. „Mezi rodiči a dětmi budou vždycky existovat rozdíly. Každá generace má své představy o životě, ale to neznamená, že nemůžou najít společnou řeč,“ říká kreativní ředitel Miloš Kočí.
Footshop znají především mladí a k nim mluví značka celý rok. „Před Vánocemi ale chceme oslovit i jejich rodiče a rodinné příslušníky. Minulý rok jsme s podobným konceptem dosáhli výjimečných výsledků a letos volně navazujeme. Po letech komunitní práce se s radostí učíme také plošnou marketingovou komunikaci. Děkuji také adidas za participaci v kampani,” doplňuje Peter Hajduček, CEO & zakladatel Footshop.
V claimu „Tvoje Vánoce. Tvoje pravidla.“ viděl kreativní tým z YYY agency příležitost pro práci s identitou Footshopu. „Když má značka tak silnou osobnost, můžete si dovolit ji ukázat v každém detailu. A to je radost pro každého Art Directora,“ říká kreativec Oleksandra Horobiienko.
Každý záběr ukazuje produkty z nabídky Footshopu od tenisek přes oblečení až po doplňky, které se stávají součástí výzdoby i atmosféry. Celý spot tak podle brandu působí jako hravé stylové vyznání lásky k módě i Vánocům. Pod vrstvou stylu se ale má skrývat to nejdůležitější: rodina, láska a individualita.
Ve středu 360° kampaně stojí třicetivteřinový televizní spot, který v online médiích (YouTube) a na sociálních sítích (Meta, Tiktok) doplňují kratší videa i statické formáty. Každý z nich nechává nahlédnout o kousek hlouběji do světa footshopových Vánoc a jeho nových tradic. S audiospotem Footshopu se potkají také posluchači Spotify.
Vizitka kampaně:
- Klient: Footshop
- Account Manager: Filip Sajka
- Account Director: Michaela Rodovská
- Creative Director: Miloš Kočí
- Ideamakers: Oleksandra Horobiienko, Johnny Gaponenko
- Art Director: Oleksandra Horobiienko
- Strategie: Anastasia Tikhomirova
- Produkce: Darq Studio
- Režisér: Michael Nováček