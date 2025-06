Makro „dodává nadšení“ české gastronomii s WMC Grey

Nový komunikační koncept od agentury WMC Grey spouští společnost Makro ČR. Strategie staví na emocích, důvěře a špičkové kvalitě. Řetězec ukazuje nejen jako velkoobchod, ale i jako partnera.

Nový komunikační koncept staví na jednoduché myšlence: „Dodáváme nadšení.“ Tedy nejen suroviny a produkty, ale i odvahu tvořit, motivaci růst a chuť posouvat gastronomii dál. Podle konceptu Makro zákazníkům i zaměstnancům každý den vedle zboží doručuje také energii, spolehlivost a emoce, které dělají z gastronomie něco víc než jen práci.

Součástí nového přístupu z dílny WMC Grey je i proměna vizuálního stylu, tonalita komunikace a odvaha v kreativních konceptech. Ústředním vizuálním prvkem kampaně je barevná linie, která symbolizuje slovo „dodávat“. Objevuje se ve všech vizuálech napříč kanály – od online kampaní přes instore materiály až po eventovou komunikaci.

„Z nové strategie ‚Dodáváme nadšení‘ vychází silná značka, která stojí na kvalitě bez kompromisů. To, co nese naši značku, splňuje vysoké nároky na chuť, čerstvost i funkčnost. A právě díky tomu dodáváme nejen suroviny, ale jistotu, že naši zákazníci mohou stavět svůj byznys na opravdu spolehlivém základu,“ říká Jiří Nehasil, generální ředitel společnosti Makro ČR.

Marketingová ředitelka Makro ČR Lenka Slezáková to ještě zdůrazňuje: „Makro je už dávno víc než jen místo, kde nakoupíte. Je to prostor plný energie, nápadů a profesionální podpory. Naší ambicí je, aby každý zákazník cítil, že mu rozumíme, že jsme mu nablízku – a že mu dodáváme to nejlepší z gastronomie. Včetně důvěry, že vše, co projde naším výběrem, splňuje ty nejvyšší standardy.“

Spolupráce Makra a WMC Grey začala na konci roku 2024 vánoční kampaní, která poděkovala lidem z gastronomie za jejich každodenní nasazení. Zahrnovala OOH plochy, rozhlasový spot i komunikaci na sociálních sítích. Následovala práce na strategii a kampani pro Makro Czech Gastro Fest, gastronomický festival, který přivedl dohromady desítky tisíc návštěvníků a špičky oboru.

Nejnovějším projektem je Makro GEN, který propojuje ambasadory značky a osobnosti současné české gastronomie pod jednotným sdělením „Jsme DNA české gastronomie.“

Mezi tvářemi projektu jsou nejvýraznější jména oboru – Zdeněk Pohlreich nebo Lukáš Hejlík – ale také čtrnáct mladých talentů označených jako Naděje české gastroscény, kteří podle řetězce představují budoucnost českého pohostinství a podnikání.

„Spokojené gastro znamená spokojenou společnost. A není to jen fráze. Makro má reálnou sílu ovlivňovat českou gastronomii. My jsme tu od toho, abychom téhle vizi dali emoci, příběh i odvahu,“ dodává Vlastimil Hladík, ředitel pro byznys agentury WMC Grey.