4camping vstupuje s novou televizní kampaní mimo svůj hlavní segment – do turistiky

Od 16. června je v síti TV Nova vysílán nový TV spot e-shopu 4camping. Vyvádí značku z kempu s emotivní kampaní blíže k turistice bez snahy ukazovat extrémní podmínky.

„Když se řekne outdoor, tak si představíte osmitisícovku, špatné počasí a nebo sport. Přitom naprostá většina zákazníků chce jen zažít něco hezkého venku. Přesně to jsme chtěli v nové kampani ukázat. Nemusíte řešit každý gram, nebo vyhledávat extrémy, abyste si to venku užili, outdoor je pro všechny,“ říká Zbyšek Pochylý, marketingový ředitel 4camping.

Pod vlastní taktovkou

Největší český outdoorový e-shop 4camping v březnu prošel redesignem. Nový web, nová vizuální identita, vzhled nově otevřených prodejen, nebo i 28. ročníku Výstavy stanů, kterou v Letňanech každoročně pořádají.

„Chtěli jsme si být jistí, že se nám podaří přetavit esenci všeho, na čem jsme víc jak rok pracovali, do brandové kampaně. Proto jsme si vybrali tu jednoznačně složitější variantu a vymýšleli jsme si koncept interně a až teprve potom přizvali produkční společnost na natáčení spotu. Stejně tak grafiku, fotografie i scénáře pro rádiové spoty vznikaly s kolegy, kteří s námi dlouhodobě spolupracují. A já musím říct, že jsem nesmírně hrdý na všechny, co se na kampani podíleli,“ raduje se Pochylý.

Jednoduchá, milá kampaň vsází na silné emoce, vztahu otce a dcery, výrazný branding a lehkou nadsázku s až neuvěřitelně přeplněným batohem, který ale každý rodič z výletů s dětmi zná.

Právě natáčení s dětmi a obzvláště venku je vždy riskantnější a málem celý koncept pokazilo.

„Na natáčení jsme měli zarezervovaný týden ke konci května. Na začátku měsíce to totiž vypadalo jako jistota. Potom si ale počasí začalo dělat, co chtělo. Při natáčení foukal ledový vítr, což se naší nejmenší herečce zrovna nelíbilo. Těžší podmínky, ideální světlo, které vydrželo jen asi 20 minut, nakonec ale celkovou atmosféru spotu nijak nepoškodily,“ doplňuje manažer značky 4camping Adam Lokša.

Vizitka kampaně

Klient: ForCamping

Značka: 4camping

Produkce: Framehill

Scénář: Adam Lokša, Zbyšek Pochylý, Vladimír Inek

Režie: Vladimír Inek

Kamera: David Malý

Herci: Martin Veselý a dcera

Fotografie: Soňa Maleterová

Hudba: Along the Way – Instrumental version, The Hunt

Grafika: Jaroslav Králik, Jan Kučera, Jakub Novotný

Mediamix: TV (TV Nova), online, rádio, OOH