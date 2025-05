Invia v komunikaci nově sází na Flipa, Flopa a AI od agentury Machine Berlin

Online prodejce zájezdů Invia přichází s novou kampaní na podporu prodejů letních dovolených. Tvářemi komunikace se stávají animované postavičky plážových pantoflí, které díky využití umělé inteligence mají nabídnout široké možnosti pro flexibilní obsahový marketing napříč celým rokem.

Kreativní koncept vzešel z mezinárodního tendru, jehož klíčovou podmínkou byla AI produkce a schopnost vytvářet vizuální assety průběžně podle potřeb kampaně. Výsledkem je modulární formát, ve kterém lze Flipa a Flopa generovat a tematicky přizpůsobovat – od Velikonoc přes léto až po Vánoce.

„Flip a Flop nejsou jen roztomilé postavičky – jsou to nástroje, které nám dávají kontrolu nad celoroční kampaní napříč kanály a formáty. Zároveň svými charaktery, připomínajícími ikonické duo z večerníčku Pojďte pane, budeme si hrát, dávají prostor pro příběhy, které jsou českému publiku blízké,“ říká Michal Bošela, „head of brand and communication“ cestovní agentury Invia.

Hlavní sdělení kampaně podtrhuje roli agentury Invia jako ideálního partnera pro nákup dovolené: nejširší nabídka, ověřené recenze od reálných klientů a atraktivní slevy – vše přehledně na jednom místě. Kampaň cílí na dvě klíčové skupiny: rodiny, které si letní dovolenou zatím nezarezervovaly, a flexibilní cestovatele, kteří využívají výhod Last Minute zájezdů.

Za kreativním návrhem stojí německá agentura Machine Berlin spolu s režisérem Christofem Schroeterem, lokalizaci zajišťovala agentura Addict a televizní strategii má na starost agentura PHD. České hlasy Flipovi a Flopovi propůjčili známí herci Josef Carda a Michal Holán, kteří spolupracovali například na dabingu seriálu Rick a Morty. „Charakter hlasů a dynamika mezi Flipem a Flopem byly pro nás zásadní,“ doplňuje Michal Bošela.

Hlavní osu komunikace tvoří klasická 360° strategie zahrnující televizní spoty, síť kin, rádiovou reklamu, OOH, digitální CLV, tisk i online formáty (video i display). Kampaň je od dubna nasazena v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Teasingová fáze s claimem „Je čas přezout na léto“ naznačila příchod nových postav pomocí siluet Flipa a Flopa.

„Na sociálních sítích chceme pracovat i s formáty typu CGI stunts a spolu s agenturou máme připravené i první nápady na guerillové aktivity. Flip a Flop se navíc brzy objeví i fyzicky – třeba na vybraných pobočkách Invia. Do kampaně plánujeme zapojit i naše partnery, například knihkupectví Luxor, se kterým jsme v minulosti úspěšně spolupracovali na soutěžích a aktivacích na sociálních sítích,“ říká Michal Bošela.

Flip a Flop se stávají ústředními postavami značkové komunikace minimálně na jeden rok a jejich příběhy budou pokračovat i v kampani First Minute 2026. Díky možnostem dalšího tematického rozpracování a rychlé adaptace se s nimi zákazníci budou setkávat napříč různými kanály i příležitostmi. Invia tím získává nejen nové maskoty, ale i obsahově otevřený a dlouhodobě udržitelný rámec komunikace.