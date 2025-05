Alpro a Ben Cristovao spolupracují v kampani, která chutná jako sám život

Značka Alpro i letos spojila síly s Benem Cristovaem – tentokrát však ještě intenzivněji a ve větším stylu. Jaro odstartovali dynamickou multikanálovou kampaní, která oslavuje rozmanitost rostlinných alternativ a lidských chutí.

Alpro chce inspirovat k malým změnám s velkým dopadem – a ukázat, že každé ráno může začít podle vaší chuti.

Chuť, která vás ráno probudí

Alpro ve své nové kampani, která se tentokrát zaměřuje především na podporu bestsellerových sójových alternativ k jogurtům, staví na jednoduchém, ale silném poselství „Snídej po svém.“

Ranní rituál má každý jiný – a právě taková je i nabídka Alpro. Ať už preferujete šťavnatou broskev, sladkou jahodu, jemné borůvky nebo čistě sójovou variantu, Alpro má něco pro každého.

„Chceme ukázat, že rostlinné alternativy mohou být chutným a hravým zpestřením každodenního jídelníčku. Dnes už nejde jen o to, co jíme, ale proč to jíme. V naší kampani chceme inspirovat lidi, aby jedli podle sebe – bez kompromisů na chuti nebo zdraví. Věříme, že každý by si měl najít ten výrobek, který k němu opravdu sedí. Právě proto je portfolio Alpro tak rozmanité, protože autenticita má víc než jednu příchuť. Doufáme, že si u nás každý najde to svoje,“ vysvětluje Polina Zaytseva, junior brand manažerka značky Alpro.

Ben Cristovao: ambasador, který žije to, co zpívá

Ben Cristovao je znovu tváří kampaně. Tentokrát však spolupráce přesahuje sociální sítě a outdoorové formáty. Alpro se zároveň stává jedním z partnerů jeho největšího koncertu, který se již brzy uskuteční na stadionu v pražském Edenu.

„S Alprem spolupracuji už delší dobu a vážím si, že to neskončilo jen u jedné kampaně. Plant based strava je pro mě přirozenou součástí života, a proto mi dává smysl být součástí značky, která to dělá poctivě, s jasným poselstvím – a hlavně mi chutná,“ říká Ben, který v kampani sděluje: „Ať máš jakékoliv ráno, začni den podle chuti s Alpro.“

© Alpro

„Těším se, že Alpro bude i součástí mého koncertu v Edenu. Hudba je totiž pro mě o emocích a vyjádření sebe sama – a tohle máme s Alpro společné. Na koncertě chystáme něco, co tu ještě nebylo. Třeba Alpro tam bude mít lounge zónu, kde si každý bude mocí namíchat drink podle své chuti, odpočinout si, nebo se jen nechat unést atmosférou. Bude to prostor, kde se můžeš cítit sám sebou – a přesně o tom ten večer bude. Bude to jízda!“ dodává s úsměvem.

Hodnoty, které chutnají

Za výběrem Bena Cristovaa jako ambasadora kampaně stojí jasná vize. „Ben je pro nás přirozenou volbou. Ztělesňuje všechny hodnoty, které Alpro zastává. Je autentický, je vegan, má silný hlas mezi mladými lidmi a žije to, co říká. Tahle spolupráce není jen o produktech, ale o skutečném propojení hodnot,“ vysvětluje Jana Petrová, „head of plant-based category“ pro střední a východní Evropu.

© Alpro

Alpro dlouhodobě komunikuje, že cesta k udržitelnějšímu stravování nemusí být o extrémech. Právě naopak – vědomá, postupná rozhodnutí často přinášejí ten největší dopad.

„Nechceme nikomu říkat, co má jíst. Místo toho lidi zveme, aby ochutnali a sami se rozhodli, co jim chutná. Právě tento uvolněný přístup dnes oslovuje čím dál více lidí. Říkáme tomu flexitariánství – znamená to jíst více rostlinných jídel, ale bez nátlaku a extrémů. Je to o rovnováze, která dává smysl a dobře chutná,“ doplnila Zaytseva.

Kampaň, která se žije

Nová kampaň běží paralelně na sociálních sítích, v outdoorových formátech a na zážitkových eventech v Praze. Alpro chce skrze přímé zážitky ukázat, že rostlinné alternativy mohou oslovit každého.

© Alpro