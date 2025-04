Revolut a Anomaly zahájily globální kampaň zaměřenou na svět finančních možností

Revolut, globální fintech a licencovaná evropská banka, a agentura Anomaly přicházejí s novou globální kampaní „Banking and Beyond“, která startuje ve více než 20 zemích včetně České republiky.

Kampaň „Banking and Beyond“ posouvá Revolut do nových výšin pomocí estetiky a emotivního vyprávění příběhu. Jasně oslovuje finanční optimisty, aby uvěřili v bankovnictví, kde je vše možné, a vrací se k orientaci na zákazníka, která pomohla Revolutu vyrůst na 50 milionů uživatelů za devět let.

Klip ke kampani, který režíroval Ian Pons Jewell ze společnosti ProdCo, bere diváka na imaginární cestu a představuje všechny příležitosti, které má zákazník Revolutu v kapse. Diváci sledují ženu, která sahá po své kartě Revolut a přenáší se do snového a bohatého světa, v němž se nekonečné finanční možnosti stávají skutečností. Když se vrátí zpět do reality, je připravená zaplatit pomocí karty Revolut.

Antoine Le Nel, ředitel pro růst a marketing Revolutu, řekl: „Naše kampaň Banking and Beyond zachycuje veškeré kouzlo, které má zákazník Revolutu v kapse, a zdůrazňuje emocionální spojení mezi lidmi a jejich penězi. V Revolutu je každý náš krok zaměřen na to, abychom našim uživatelům přinesli více možností a překonali to, co tradičně poskytují finanční služby. Chceme být pro naše zákazníky tou primární bankou a kampaň komunikuje tuto ambici Revolutu v roce 2025 i v dalších letech.“

Camilla Harrisson, generální ředitelka společnosti Anomaly London, se vyjádřila: „Jádrem raketového růstu Revolutu je neustále se vyvíjející prvotřídní produkt, který je navržen tak, aby pomáhal každému zákazníkovi využít jeho peníze na maximum. Tato kampaň bere uživatele doslova do jejich vlastních kapes a nechává je zažít vícerozměrný svět Revolutu, kde peníze nejenže umožňují mnohem více, ale jsou také skutečně vnímány jinak. Vize, ambice a odhodlání všech, kteří se na této práci podíleli, vypovídají o hodnotách tohoto partnerství – nic z toho by se nemohlo uskutečnit bez nás všech.“

Režisér klipu Ian Pons Jewell dodal: „Natáčení bylo nesmírně složité, protože jsme chtěli vytvořit něco, co má skutečné srdce, navzdory naprosto fantastické realitě, v níž se odehrává. Vyžaduje to obrovskou důvěru ze všech stran, od agentury až po klienta, a vznik tohoto klipu je toho důkazem. Konečný výsledek má atmosféru, která je pro ‚klientský klip‘ neobvyklá. Byl to opravdu fantastický zážitek pro celý náš úžasný štáb s Anomaly a Revolutem. Určitě je to nové měřítko v procesu.“