Niceboy spustil novou hudební kampaň s Sharlotou Blakk a The Silver Spoons

Tvůj styl, Tvoje hudba – tak zní slogan nové kampaně značky Niceboy, která představuje ambasadory Sharlotu Blakk a The Silver Spoons. Ti upravili známý jingle do vlastního stylu a podpořili tak hlavní myšlenku kampaně: multižánrovost.

Rádio má pro Niceboy klíčový význam, protože právě díky rádiovému spotu se slogan značky pevně zapsal do povědomí českých posluchačů. Nyní se známý jingle proměňuje napříč hudebními žánry, od rapového podání Sharloty Blakk, přes rockovou verzi od The Silver Spoons až po klasickou hudbu a dechovku v podání sboru Cancioneta Praga. Pro verzi klasické hudby zvolil sbor oblíbenou melodii „Proč bychom se netěšili“ z opery Prodaná nevěsta.

„Naším cílem bylo ukázat, že produkty Niceboy jsou vhodné opravdu pro každého posluchače, bez ohledu na to, jaký hudební žánr preferuje. Ať už jde o rock, rap, klasiku, nebo třeba dechovku, všechny tyto styly lze skvěle poslouchat díky produktům Niceboy. Platí jednoduché pravidlo: Tvůj styl, Tvoje hudba,“ říká Kristýna Rakovská, marketingová ředitelka značky Niceboy.

Noví ambasadoři Sharlota Blakk a The Silver Spoons touto kampaní odstartovali dlouhodobou spolupráci s Niceboyem. Vedle rádiových spotů se během roku objeví také v dalších reklamních formátech, jako jsou venkovní reklamy (OOH), videa a online bannery. Zároveň se zapojí do dalších připravovaných projektů značky.

„Dlouho jsme hledali ambasadory, kteří by reprezentovali různorodost našich zákazníků a skvěle zapadli do filozofie Niceboye. Proto máme radost, že se nám podařilo navázat dlouhodobou spolupráci právě se Sharlotou a skupinou The Silver Spoons. Oba interpreti perfektně vystihují různé hudební styly, udávají aktuální trendy, ale vždy jsou sami sebou. A ve stejném duchu fungujeme také my. Už teď můžeme slíbit, že společně chystáme mnoho zajímavých aktivit pro naše fanoušky a zákazníky,“ uvádí Michal Čarný, CEO společnosti Niceboy.

Kampaň běží od začátku března do konce dubna 2025 na vybraných rádiových stanicích Evropa 2, Radio Spin a RockZone. Střídavě pak bude slyšet a vidět i v dalších měsících. Vedle rádiových spotů se hudebníci objevili také ve vizuálech kampaně, ve kterých jsou jejich hlavními módními doplňky produkty reproduktor Niceboy Titan 3, sluchátka Prodigy 4, Pins3 ANC, nová technologicky vylepšená sluchátka Aura 5 ANC a také několik novinek, které značka uvede na trh v červnu letošního roku.