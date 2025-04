Komunikační kampaň pomohla zvýšit počet dárců kostní dřeně

Agentura Remmark, nezisková organizace Nábor hrdinů a Fakulta strojní ČVUT daly dohromady úspěšnou iniciativu.

Prvního dubna se na Fakultě strojní ČVUT konala celouniverzitní výzva zaměřená na hledání nových potenciálních dárců kostní dřeně. A nebyl to apríl. Akci pod odbornou záštitou neziskové organizace Nábor hrdinů, s profesionálním přístupem a nadšením managementu i studentů ČVUT a VŠCHT, kreativně připravila, zorganizovala a zmedializovala agentura Remmark.

Jednodenní spontánní akce plná entuziasmu celého organizačního týmu zaznamenala obrovský úspěch. Dorazily stovky lidí, z nichž neuvěřitelných 531 podstoupilo první fázi registrace. Celkově jde o stovky prvních kroků k záchraně lidských životů. Pro pacienty jako Madlenka, jejíž příběh již týdny rezonuje v české společnosti, je transplantace kostní dřeně zpravidla jedinou nadějí na přežití.

© Remmark

„Příběh dvacetiměsíční Madlenky mě osobně zasáhl, a tak jsem na pár dní vyměnila svět smluv, faktur a tabulek za práci produkční na plný úvazek. Stačil okamžik, slovo dalo slovo, oslovili jsme Madlenčina otce, zavolali na strojárnu, do neziskovky, našim partnerům do pražských rádií sítě Radiohouse, do CNC, zapojili jsme kolegy z kreativního oddělení a sociální média. A akce byla na světě“, říká Monika Obermajerová, finanční ředitelka agentury Remmark.

„Z výsledku jsem upřímně nadšená. Všechno bylo jednodušší díky spolupráci se senzačními kolegy z Náboru hrdinů a ČVUT, zapojila se i VŠCHT. Před akcí jsme se neznali, ale nikomu to nevadilo, všem nám šlo o jediné. Dát naději pacientům, pro které je hledání dárce bojem o život. Chci poděkovat všem, kteří nezištně pomohli, i těm, kteří byli naší kampaní osloveni, neváhali přijít a jejichž vzorky DNA jsou již na cestě do laboratoří. Každý, kdo se rozhodne přidat do registru, dává nemocným neuvěřitelně silnou naději, a to je opravdu ohromující,“ dodává Obermajerová.

Ti, kteří akci nestihli, ale chtějí pomoct, se mohou obrátit na tuto stránku, kde mohou darovat peníze. Ty půjdou především na analyzování vzorků z této výzvy, aby se co nejrychleji identifikovali vhodní dárci.